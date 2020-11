Presiona Paraguay para reabrir frontera con Misiones

“Estamos al límite”, aseguró Yd quien además denunció que “los comerciantes posadeños son los que no desean la reapertura”. “Ejercen un lobby con las autoridades de Misiones para no desbloquear el puente por razones económicas. Un grupo de comerciantes no pueden estar por encima de las relaciones entre ambos países”, sostuvo. “El argumento del tema sanitario es secundario, porque los índices de contagio están bajando y se pueden aplicar todos los protocolos que sean necesarios”, subrayó.