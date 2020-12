China amuralla su economía en búsqueda de la autosuficiencia

En las guerras siempre hay vencedores y derrotados. Y en esta última, la que el mundo ha estado librando contra el nuevo coronavirus, China toma la delantera. La potencia asiática, que llegó a 2020 sufriendo los embates de la batalla comercial perpetrada por Estados Unidos, es la única potencia que se despide del año con un Producto Bruto Interno (PBI) positivo y proyecta una recuperación intensa en 2021 en torno del 8,2%, de acuerdo con las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero el viento a favor no es suficiente: el Gobierno de Xi Jinping concluyó que la desglobalización no se detendrá tras la pandemia y que el recambio en la Casa Blanca no garantizará un relajo a las restricciones contra Pekín. China buscará ser más autosuficiente.