Transmisión y reglas claras: las claves de 2026 para el sector energético

El sector proyecta un año decisivo, marcado por nuevas inversiones, definiciones regulatorias y la necesidad de acelerar obras para sostener el crecimiento.

Director de Asuntos Corporativos, Regulatorios y Sustentabilidad ESG de Genneia.

Argentina posee recursos eólicos y solares de clase mundial, una dotación natural que transforma a las energías renovables no solo en una alternativa sostenible, sino en la opción de generación de energía más competitiva para el futuro energético del país.

Los principales actores del sector, con una clara vocación de inversión, estamos listos para capitalizar esta ventaja. Sin embargo, persisten desafíos relevantes, especialmente en la expansión y modernización de la infraestructura de transmisión.

Al mismo tiempo, se consolida una enorme oportunidad: la creciente y urgente demanda de energía renovable competitiva por parte de las grandes industrias. Estas empresas, buscando reducir significativamente su huella de carbono y adherirse a rigurosos estándares globales de sostenibilidad, están dispuestas a migrar su consumo. Esto posiciona a la energía limpia argentina como un factor clave para el funcionamiento de la industria argentina.

Para responder a esta necesidad, existen mecanismos exitosamente probados como el Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), que permite a las grandes empresas acceder directamente a contratos de energía renovable a precios altamente competitivos. No obstante, para explotar plenamente este potencial y consolidar al sector, es indispensable una planificación energética integral que garantice la expansión robusta de la infraestructura de transporte.

Genneia.jpg Previsibilidad regulatoria e inversión: la base de la transición energética En este contexto, la continuidad del marco normativo es absolutamente clave. La Ley 27.191 ha sido fundamental para atraer inversiones, impulsar proyectos y avanzar hacia una matriz más limpia, reduciendo el costo de la energía a largo plazo. Desde Genneia apoyamos firmemente su actualización o prórroga, ya que brinda la previsibilidad regulatoria necesaria para el financiamiento, fomenta nuevos proyectos y consolida la ventaja a largo plazo de la energía argentina. Mantener este marco es esencial para generar empleo de calidad, atraer financiamiento internacional y fortalecer el sector energético.

Argentina tiene un potencial renovable extraordinario y una industria que ha demostrado capacidad técnica, financiera y de gestión para desarrollarlo a costos eficientes. Como líderes del sector, con cerca del 20% de la capacidad renovable nacional, confiamos en que la estabilidad normativa y la modernización inteligente del mercado no solo sostendrán la transición, sino que multiplicarán la competitividad de nuestra energía en los próximos años. Esta transformación requiere una sinergia total entre el sector privado, el Estado y la sociedad civil, impulsada por políticas públicas que incentiven la inversión y, crucialmente, una infraestructura robusta que garantice la integración eficiente de la energía renovable a la red. Mejorar la transmisión eléctrica y avanzar en soluciones de almacenamiento son pasos imprescindibles para consolidar una matriz energética sustentable y económicamente ventajosa.