Arturo Sandoval tocará en agosto

Nacido en Artesima, pequeño pueblo en las afueras de La Habana, el 6 de noviembre de 1949, Sandoval comenzó a estudiar trompeta clásica a los 12 años. Desde entonces, se convirtió en uno de los guardianes de ese instrumento. Sus álbumes “Dear Diz (Every Day I Think of You)” y “Tango: Como yo te siento” fueron ganadores de los premios Grammy. En su discografía, se destaca el álbum “Eternamente Manzanero”, donde con Jorge Calandrelli interpreta la música del famoso cantante y compositor mexicano.

Sandoval también es un músico clásico de renombre que actúa regularmente con las principales orquestas sinfónicas de todo el mundo.