Astrud Gilberto le dio fama mundial a Ipanema

Nacida el 20 de marzo de 1940 en Salvador de Bahía, en el noreste de Brasil, hija de un alemán casado con una brasileña, Astrud grabó 19 discos en su carrera. Entre ellos destacan Stan Getz y Astrud Gilberto (1964), The Shadow of Your Smile (1965) , Live in New York (1996) y Jungle (2002). En 1992, la cantante fue honrada por su carrera por Latin Jazz USA y, desde 2002, ha sido incluida en el Salón de la Fama de la Música Latina Internacional.