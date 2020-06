Automotrices, en vilo: faltan dólares para importar y se tensa relación AF-Bolsonaro

Hay preocupación en algunas terminales por lo que puede pasar con Brasil. La relación entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro debe ser la peor entre dos presidentes de ambos países en toda la etapa democrática. No hay diálogo y, aunque se esfuercen los funcionarios de carrera para mantener conversaciones civilizadas, es poco lo que pueden hacer cuando las cabezas políticas no pierden oportunidad para mostrar sus diferencias. Por eso, para las automotrices no es un tema menor. Desde que el Gobierno argentino decidió endurecer el acceso a divisas para importar, todo viene cuesta abajo. Las demoras en la aprobación del formulario SIMI -indispensable para poder sacar un vehículo de los depósitos aduaneros- puede ser el comienzo de una escalada de consecuencias difíciles de medir. Si no ingresan los 10.000 0 km importados que están trabados por este mecanismo burocrático, el mercado va a profundizar su desabastecimiento. No todas las fábricas están en iguales condiciones (son las principales importadoras). Algunas -debido a circunstancias particulares-lograron liberar sus importaciones en las últimas semanas sin problemas. Por ejemplo, Renault. El anuncio de la producción de la pickup Alaskan, en Córdoba (proyecto postergado desde hace dos años) fue una muy buena noticia para el Gobierno. Lo suficiente como para atender los pedidos de aprobación de SIMI. Otras no tuvieron tanta suerte. Tampoco tenían anuncios importantes para dar. Cuesta imaginar que, en estos niveles, se maneje el mecanismo de premios y castigos, pero algunos en el sector lo hacen. Lo cierto es que desde ADEFA están haciendo gestiones para que se atienda esta demora y, por el momento, sólo recibieron respuestas “diplomáticas” del tipo “estamos en eso” o “no se preocupen, no hay nada raro”. También en Brasil -como informó Ámbito- hay malestar. Las automotrices en ese país plantearon a las autoridades lo que está sucediendo en la frontera. Hay que recordar que la gran mayoría de los 0 km “demorados” vienen de ese país. Una escalada de este incidente bilateral podría tener serias consecuencias. Una represalia de Bolsonaro, “demorando” el ingreso de autos argentinos, podría golpear a las fábricas locales que están empezando a revivir después del parate de dos meses por el coronavirus.