Fabricarán en la Argentina un auto superdeportivo de 501 CV y solo habrá 100 unidades

El nuevo modelo combina un motor V8 atmosférico, carrocería con componentes de fibra de carbono y desarrollo de ingeniería nacional.

La industria automotriz argentina sumará un nuevo proyecto de alta gama con la presentación del Eaglon , un superdeportivo desarrollado por la firma nacional Valtor Company.

El modelo tendrá su lanzamiento oficial en Autoclásica 2026 , después de que la empresa mostrara el concept Azor GT en la edición del año pasado, donde participó en la categoría Artesanía Argentina.

El vehículo fue concebido como un biplaza deportivo con motor central trasero , una configuración asociada a modelos de altas prestaciones. De acuerdo con los datos técnicos difundidos por la compañía, incorpora un V8 atmosférico de 6,2 litros , capaz de entregar 501 CV de potencia .

Las cifras declaradas también incluyen una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,2 segundos . Valtor proyecta una serie limitada de 100 unidades fabricadas en el país , mientras que el precio definitivo todavía no fue informado. Como referencia inicial, se estima que partirá de u$s 300.000 .

El desarrollo técnico del Eaglon estuvo a cargo del ingeniero Sergio Arias , mientras que Alejandro Barbeito y Adrián Curcio participaron en el diseño exterior y en la construcción de la carrocería, que combina materiales compuestos con distintas piezas de carbono.

El proyecto también reunió a otros profesionales del diseño automotor. Entre ellos figuran Juan Manuel Díaz, Matías Propato y Alejandro Masobrio, quienes intervinieron en distintas áreas vinculadas con el habitáculo, los componentes móviles, la mecánica y el chasis estructural.

El proyecto también reunió a otros profesionales del diseño automotor. Entre ellos figuran Juan Manuel Díaz, Matías Propato y Alejandro Masobrio, quienes intervinieron en distintas áreas vinculadas con el habitáculo, los componentes móviles, la mecánica y el chasis estructural.

Uno de los nombres destacados en el apartado técnico es el de Oreste Berta, referente de la ingeniería automotriz y del desarrollo de vehículos de competición en la Argentina. Su participación aportó experiencia en el área mecánica y vinculó al nuevo modelo con una trayectoria de décadas en el automovilismo nacional e internacional.

Desde la compañía remarcaron que el paso del Azor GT al Eaglon representa una evolución del proyecto, desde un prototipo artesanal hasta un vehículo pensado para llegar a una producción concreta.

“El Azor GT nos permitió demostrar que teníamos la capacidad de crear un superdeportivo artesanal argentino. El Eaglon es la confirmación de que ese proyecto puede convertirse en un producto real”, señaló Arias, CEO de Valtor Company.

El directivo también destacó la participación de Berta en el desarrollo: consideró que trabajar junto al ingeniero representa tanto un privilegio como una responsabilidad para la empresa.

Con una producción prevista de apenas un centenar de ejemplares, el Eaglon buscará posicionarse como un deportivo argentino de edición limitada, con prestaciones de alto rendimiento y un precio que lo ubicará dentro del segmento de los vehículos exclusivos.