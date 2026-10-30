Citroën renueva el Aircross: qué cambia en el SUV que ofrece hasta siete asientos

La marca francesa presentó la actualización MY27 de su modelo, con mejoras tecnológicas, nuevas terminaciones y más elementos de confort. Las novedades alcanzan a diferentes versiones de la gama.

Citroën presentó en Argentina la actualización MY27 del Aircross , su SUV familiar que se destaca por ofrecer configuraciones de cinco y hasta siete pasajeros. La renovación incorpora mejoras en conectividad, equipamiento y diseño, con el objetivo de fortalecer su posicionamiento en uno de los segmentos más competitivos del mercado automotor.

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Entre las principales novedades aparece una nueva interfaz para la pantalla multimedia de 10 pulgadas, que ahora incorpora un diseño visual de fondo oscuro y una distribución de funciones orientada a facilitar su utilización. El sistema Citroën Connect Touchscreen mantiene la compatibilidad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay .

Esta actualización está disponible en todas las versiones del modelo, al igual que el tablero digital TFT de 7 pulgadas, que permite visualizar la información de conducción. El equipamiento tecnológico se completa con conexiones USB delanteras y traseras, comandos integrados al volante y conectividad para dispositivos móviles.

La renovación también contempla una ampliación de los elementos de confort en las configuraciones superiores. Las versiones Shine, XTR y Shine 7 incorporan acceso sin llave, arranque mediante botón y climatizador automático, además de tapizados de cuero y llantas de aleación de 17 pulgadas.

De esta manera, la automotriz busca reforzar la propuesta del Aircross sin modificar su concepto principal: un vehículo familiar que combina espacio interior, versatilidad y distintas alternativas de equipamiento.

Qué cambia en las versiones del Citroën Aircross MY27

La gama mantiene cuatro configuraciones, con diferencias en motorización, transmisión, diseño y capacidad para pasajeros.

La versión de entrada, Aircross Feel Plus MY27, continúa equipada con un motor naftero 1.3 asociado a una caja manual de cinco velocidades. Entre sus elementos de serie se destacan la pantalla multimedia de 10 pulgadas, el tablero digital de 7 pulgadas, cámara de retroceso y sensores de estacionamiento traseros.

También incorpora control electrónico de estabilidad, control de tracción y asistente de arranque en pendiente, junto con dirección asistida eléctrica, aire acondicionado, luces diurnas LED y llantas de aleación de 16 pulgadas.

La versión de entrada, Aircross Feel Plus MY27, continúa equipada con un motor naftero 1.3 asociado a una caja manual de cinco velocidades.

Por encima se ubica la Shine T200 MY27, equipada con el motor turbo asociado a una transmisión automática CVT con siete marchas simuladas. Esta variante suma climatizador automático, sistema de acceso y arranque sin llave, regulador y limitador de velocidad, faros antiniebla delanteros y tapizados de cuero.

En materia estética, ofrece llantas diamantadas de 17 pulgadas, detalles exteriores en negro brillante y la posibilidad de incorporar techo bitono.

Una de las versiones que recibe mayores cambios visuales es la Aircross XTR MY27, que apuesta por una imagen de carácter aventurero. Esta configuración incorpora elementos de personalización específicos en el capó y el pilar C, molduras laterales identificatorias y terminaciones exclusivas en el habitáculo.

Entre sus particularidades aparecen llantas de aleación de 17 pulgadas en gris mate, tapizados de cuero específicos, pedalera de aluminio y detalles interiores XTR, además de un revestimiento diferenciado en el panel del tablero.

La oferta se completa con la Shine 7 MY27, que mantiene como principal atractivo su capacidad para transportar hasta siete ocupantes. Esta versión incorpora una tercera fila con asientos removibles individualmente, una solución que permite adaptar el espacio interior según las necesidades de cada viaje.

Además, dispone de un sistema de ventilación en el techo para los pasajeros traseros, tapizados de cuero, volante revestido en cuero y llantas diamantadas de 17 pulgadas.

Con estas modificaciones, Citroën busca mantener vigente al Aircross frente a una oferta creciente de SUV en Argentina. La renovación MY27 pone el foco especialmente en la conectividad, la comodidad y las posibilidades de personalización, mientras conserva las alternativas mecánicas y de configuración que caracterizan al modelo.