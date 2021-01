Comienza a tomar fuerza proyecto de Hilux híbrida

¿Será 2021 un año previsible? Esa es la pregunta que muchos se hacen en el sector automotor, después de la mala experiencia de 2020 que se revolucionó (para mal) como consecuencia de la pandemia. En las automotrices, como es lógico, tienen sus proyecciones para los próximos meses. El tema del mercado interno, como se dijo más de una vez, tienen sus estimaciones de máxima y de mínima. Llegaría a 450.000, en el primer caso, y se ubicaría por debajo de las 400.000, en el segundo. Todo dependerá de la disponibilidad de vehículos, especialmente los importados, por las restricciones que dispuso el Gobierno ante la falta de dólares. Distinto es el escenario para la producción donde, en teoría, las divisas están garantizadas. Esto es lo que se desprende de las reuniones que las terminales vienen teniendo con funcionarios, en las últimas semanas. El dato que surge de esos encuentros es que la fabricación de vehículos viene en alza. Por ejemplo, Toyota -el principal productor del país- planea incrementar en un 40% la producción este año para pasar de las 93.800 unidades que salieron de la planta de Zárate a unas 130.000 para 2021. En el caso de Volkswagen, apunta a producir unas 44.242 unidades de la Amarok contra las 25.883 de 2020. Incluso, ese número podría crecer. Otra automotriz que fabrica pickups planea aumentar 25% la fabricación a partir de mayo. En el caso de los autos, FCA también tiene una proyección positiva. Con la buena performance de del modelo nacional Cronos, estima incrementar la producción en no menos de 40%. Esta expectativa de crecimiento fabril no sólo está atada a un mayor mercado interno. Básicamente, el objetivo es mejorar las exportaciones. Esto se debe a varios motivos. Por un lado, la necesidad de generar dólares propios para tener más divisas para importar. El Gobierno, en esas charlas mencionadas, está en una posición de dureza para liberar dólares y entre las exigencias que pone está de la aumentar las ventas de 0 km al exterior para que las terminales sean menos dependientes de divisas que salgan del Banco Central. En ese juego, se enmarca la decisión de bajar las retenciones a las exportaciones incrementales (del nivel que las habían subido en diciembre). El beneficio de pasar del 4,5% al 0% se va a obtener si cada marca logra que crezcan sus ventas al exterior respecto al 2020. ¿Cuánto? Se estima que cerca de 30%. Es decir, la que no llegue a ese objetivo, seguirá pagando un 4,5% por cada exportación. Las que lo logren, no tendrán carga fiscal. Es un estímulo importante para exportar más. Además, la que alcance a incrementar su ventas al exterior, podrán promediar las expo sin retención con las que sí pagan y reducir en el global este absurdo impuestos en un país que necesita dólares.