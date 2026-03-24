Cómo el conflicto en Medio Oriente puede cambiar el futuro de los autos eléctricos + Seguir en









Lo que ocurre fuera del mercado podría terminar redefiniendo decisiones clave dentro de la industria. Qué dicen los especialistas.

El conflicto bélico en Medio Oriente impacta de lleno en el mercado de autos eléctricos Depositphotos

El aumento sostenido del precio del crudo, en medio de la tensión geopolítica entre Estados Unidos, Israel e Irán, comienza a impactar en el mercado automotor global. Analistas coinciden en que este contexto podría acelerar la adopción de autos eléctricos, especialmente en países donde el costo del combustible pesa cada vez más en la decisión de compra.

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Según David Brown, de Wood Mackenzie, un eventual cierre del estratégico estrecho de Ormuz podría marcar un punto de inflexión. El encarecimiento del petróleo —que ya registró subas cercanas al 50% en pocas semanas— refuerza el atractivo de las alternativas eléctricas.

Más petróleo caro, más impulso para los eléctricos El barril de Brent superó los 100 dólares, en un contexto donde incluso el presidente Donald Trump lanzó advertencias sobre el conflicto en la región. Este escenario de volatilidad energética genera un efecto directo: los consumidores comienzan a evaluar opciones más previsibles en costos.

En ese marco, fabricantes chinos como BYD ganan terreno en mercados emergentes gracias a su oferta de vehículos eléctricos accesibles, con países como Brasil liderando la demanda fuera de Asia.

autos electricos Según David Brown, de Wood Mackenzie, un eventual cierre del estratégico estrecho de Ormuz podría marcar un punto de inflexión. El encarecimiento del petróleo —que ya registró subas cercanas al 50% en pocas semanas— refuerza el atractivo de las alternativas eléctricas. Depositphotos Por su parte, el economista Justin Feng, de HSBC, señaló que un petróleo caro y volátil podría inclinar definitivamente la balanza a favor de la electrificación, sobre todo en Asia.

Hoy, más de 39 países ya superan el 10% de participación de autos eléctricos en ventas totales, según datos de Ember, lo que refleja una transformación que avanza más rápido de lo previsto y que podría acelerarse aún más si la crisis energética se profundiza.