Distintas investigaciones identificaron actividades recreativas que ayudan a conservar el razonamiento y la agilidad mental.

La neuroplasticidad permite que el sistema nervioso modifique sus conexiones a partir del aprendizaje y las nuevas experiencias.

A medida que pasan los años, algunas capacidades relacionadas con la memoria, la concentración y la velocidad para procesar información pueden experimentar cambios. Distintas investigaciones científicas analizaron cómo la incorporación de actividades recreativas a la rutina diaria puede ayudar a conservar estas habilidades.

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Durante las últimas décadas, especialistas en neurociencia estudiaron los efectos de estas actividades sobre el envejecimiento cerebral . Incluso, encontrando resultados favorables en participantes que formaron parte de un programa de entrenamiento mental y fueron evaluados durante un período de 20 años.

Uno de los procesos que explica los beneficios del entrenamiento mental es la neuroplasticidad , es decir, la capacidad del sistema nervioso de modificar su funcionamiento y reorganizar sus conexiones en respuesta al aprendizaje y las experiencias . Esta propiedad se mantiene durante toda la vida, aunque puede atravesar cambios con la edad.

Cuando una persona intenta resolver un problema matemático o encontrar una palabra, por ejemplo, pone en funcionamiento diferentes capacidades cognitivas. Entre ellas, la memoria de trabajo, la atención sostenida y el razonamiento lógico.

En febrero, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) difundieron los resultados de una investigación que analizó los efectos del entrenamiento cognitivo a largo plazo . El trabajo evaluó los registros médicos de 2.021 participantes mayores de 65 años.

Los investigadores descubrieron que quienes realizaron ejercicios de velocidad de procesamiento visual y completaron sesiones de refuerzo registraron una tasa de diagnóstico de demencia un 25% menor durante los siguientes 20 años, en comparación con el grupo de control.

El entrenamiento consistía en identificar objetos que aparecían durante períodos cada vez más breves en una pantalla. A medida que los participantes mejoraban su desempeño, aumentaba la dificultad de las tareas. Los otros grupos, que hicieron ejercicios de memoria y razonamiento, no obtuvieron el mismo resultado respecto de los diagnósticos de demencia.

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Juegos para adultos mayores que pueden ayudar a retrasar el deterioro cognitivo

Existen diferentes actividades que permiten trabajar habilidades puntuales. Algunas cuentan con investigaciones clínicas sobre sus beneficios, mientras que otras sirven como herramientas de estimulación cognitiva.

Crucigramas

En 2022, una investigación publicada en la revista NEJM Evidence analizó el desempeño de 107 adultos con deterioro cognitivo leve durante 78 semanas. Los participantes fueron divididos en dos grupos: uno realizó crucigramas digitales y el otro, jugó diferentes videojuegos de entrenamiento cerebral.

Los resultados mostraron que quienes resolvieron crucigramas obtuvieron un mejor desempeño en las evaluaciones cognitivas. Esta actividad requiere recuperar información almacenada, interpretar consignas y establecer asociaciones entre palabras.

Juegos de cartas

El truco, bridge y otros juegos de naipes involucran recordar las cartas que salieron durante una partida, anticipar los movimientos de los contrincantes y elaborar estrategias.

Una investigación de 2019 encontró una asociación entre la participación regular en actividades recreativas y sociales y un menor riesgo de desarrollar deterioro cognitivo leve en mayores de 70 años.

Memotest

Este juego consiste en poner pares de imágenes boca abajo y recordar su ubicación a medida que se dan vuelta las tarjetas, por turnos. Permite ejercitar la memoria visual, la concentración y la capacidad de retener información durante períodos breves.

La dificultad puede aumentar progresivamente mediante la incorporación de más tarjetas o imágenes con características similares.

Sudoku

Completar una cuadrícula numérica sin repetir cifras en filas, columnas y bloques requiere mantener varias posibilidades presentes al mismo tiempo. El sudoku permite trabajar el razonamiento lógico, la memoria de trabajo y la resolución de problemas.

Rompecabezas

El armado de rompecabezas pone en práctica la percepción visual, la orientación espacial y la planificación. La actividad exige identificar formas, reconocer patrones y recordar qué piezas se examinaron anteriormente.

Videojuegos de exploración

Una investigación respaldada por el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos encontró que algunos videojuegos que permiten explorar entornos virtuales pueden favorecer aspectos de la memoria en personas mayores. Estas actividades requieren aprender recorridos, reconocer escenarios y recordar la ubicación de distintos elementos.

En Argentina, investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de Mar del Plata desarrollaron LABPSI, una plataforma gratuita que cuenta con más de 100 ejercicios cognitivos organizados por niveles de dificultad.

El laboratorio virtual incluye actividades destinadas a estimular la memoria, la atención, el lenguaje, la percepción y la toma de decisiones. Su interfaz fue adaptada para facilitar el acceso de adultos mayores con y sin deterioro cognitivo.