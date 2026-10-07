Corven Flow 150: la nueva moto urbana que suma tecnología y practicidad

La marca presentó una nueva propuesta para el segmento FUN, con transmisión automática, pantalla LCD color, iluminación Full LED y un consumo declarado de 2,9 litros cada 100 kilómetros.

La nueva moto de Corven ya se vende en el país

Corven Motos amplía su oferta en el mercado argentino con la presentación de la Flow 150 , una motocicleta desarrollada para el uso cotidiano y orientada principalmente a un público joven. El nuevo modelo combina un diseño de inspiración urbana con tecnología, practicidad y un esquema de equipamiento pensado para los desplazamientos dentro de la ciudad.

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La propuesta se apoya en el concepto “Modo Flow” , una identidad que busca vincular al producto con diferentes formas de vivir la movilidad urbana. La compañía plantea una moto destinada a acompañar actividades como estudiar, trabajar, entrenar, encontrarse con amigos o simplemente recorrer distintos puntos de la ciudad.

Dentro de sus principales elementos tecnológicos, la Flow 150 incorpora iluminación Full LED y una pantalla LCD color , desde donde el conductor puede consultar la información necesaria para la marcha. También dispone de puerto USB y transmisión automática CVT, una configuración que apunta a simplificar la conducción en trayectos urbanos.

En términos de dimensiones, la Corven Flow 150 tiene 1.820 mm de largo, 720 mm de ancho y 1.050 mm de alto , mientras que la altura del asiento es de 770 mm. Su peso en vacío es de 106 kilos, una característica que favorece la maniobrabilidad en calles y avenidas.

El modelo suma llantas de aleación y un portaequipaje trasero , dos elementos que combinan funcionalidad y practicidad. También cuenta con un tanque de combustible de 6,5 litros , una capacidad que permite extender los intervalos entre cargas.

El motor es de 149,6 cc y permite alcanzar una velocidad máxima declarada de 100 km/h. Según los datos informados por la marca, registra un consumo mínimo de 2,9 litros cada 100 kilómetros.

La propuesta se apoya en el concepto “Modo Flow”, una identidad que busca vincular al producto con diferentes formas de vivir la movilidad urbana.

El conjunto mecánico se completa con una horquilla hidráulica delantera y un monoamortiguador lateral trasero. Para la frenada incorpora disco delantero con sistema CBS y tambor trasero, mientras que el arranque puede realizarse tanto de manera eléctrica como mediante pedal.

La unidad cumple además con la normativa de emisiones Euro 3.

Equipamiento, garantía y precio

Corven también puso el foco en los costos de mantenimiento y en el respaldo posterior a la compra. La Flow 150 cuenta con acceso a la red de servicio técnico oficial de la marca y a repuestos originales. Además, la compañía dispone de una tienda oficial en Mercado Libre para la comercialización de componentes certificados.

“Flow representa mucho más que la incorporación de un nuevo modelo a nuestro portfolio. Es una propuesta que nos permite acercarnos a una nueva generación de usuarios desde un lenguaje diferente, más urbano, contemporáneo y vinculado con sus intereses y formas de vivir la ciudad”, señaló Juan Brun, especialista de marketing de Corven Motos.

La nueva motocicleta ya está disponible en los concesionarios Corven Motos de todo el país, con cuatro alternativas de color: Gris, Verde, Rojo y Azul.

La Flow 150 ofrece una garantía oficial de 12 meses o 12.000 kilómetros, lo que ocurra primero. El precio sugerido por la marca es de $2.590.990.