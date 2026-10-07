De qué año son los autos usados más comprados por los argentinos + Agregar ámbito en









Un informe sobre las transferencias de vehículos de segunda mano revela qué antigüedad predomina entre las operaciones registradas.

Los autos usados siguen siendo muy elegidos por los argentinos

El mercado de autos usados mantiene una dinámica constante en todo el país, donde la antigüedad del vehículo resulta determinante al momento de tomar la decisión de compra.

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Los datos oficiales de registros de transferencias aportados por el Gobierno permiten trazar un perfil preciso sobre qué eligen los argentinos a la hora de cambiar o adquirir un automóvil.

Al analizar los años de fabricación que encabezan las operaciones, se observa una marcada preferencia por vehículos que se encuentran entre los 7 y los 13 años de antigüedad. El podio está liderado de forma absoluta por los modelos 2017, con un total de 10.607 transferencias, seguidos por los vehículos del año 2013 (9.648 operaciones) y los de 2018 (9.323 operaciones).

El ranking está encabezado por los vehículos del año 2017, que lideran con 10.607 transferencias. Esta tendencia refleja que el comprador promedio busca un equilibrio entre precio accesible, costo de mantenimiento y equipamiento moderno, inclinándose por unidades que ya superaron la etapa inicial de depreciación pero que conservan buena tecnología y vida útil.

El ranking de transferencias por año de modelo El ranking está encabezado por los vehículos del año 2017, que lideran con 10.607 transferencias, seguidos por los modelos de 2013 con 9.648 operaciones y los de 2018 con 9.323.

Más atrás se ubican las unidades registradas en 2016 (8.189), 2012 (8.076), 2011 (7.782) y 2014 (7.668), completando los últimos lugares de las diez principales posiciones los vehículos de 2015 con 6.865 transferencias, los de 2019 con 5.743 y los de 2010 con 5.621 operaciones. En conjunto, estos 10 años concentran 79.522 transferencias, demostrando que la mayor parte del flujo del mercado de usados argentino se concentra en la década que va de 2010 a 2019.