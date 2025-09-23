Empresario argentino, categórico: "Importar autos de EEUU es más seguro y confiable que traerlos desde China"

Mientras Javier Milei se encuentra en el país norteamericano para cerrar los detalles del apoyo del Tesoro a su gestión, la posibilidad de traer modelos estadounidenses a la Argentina abre el debate frente a la irrupción del mercado asiático.

La llegada del Tesla Cybertruck al país reavivó el debate sobre el negocio de la importación de vehículos de alta gama y eléctricos. Con la apertura que generaron los cambios normativos en la Ley de Tránsito, cada vez más compañías ven una oportunidad en traer modelos exclusivos directamente desde Estados Unidos , un mercado considerado más estable en materia de homologación, software y garantías.

En ese marco, el país comandado por Donald Trump , ha intensificado su apoyo a la Argentina en diversos ámbitos estratégicos, con el objetivo de contrarrestar la creciente influencia de China en el país.

En diálogo con Ámbito, Málek Fara, dueño de Black Sapphire , explicó que la importación de autos norteamericanos es “más segura y confiable” que recurrir a unidades provenientes de China. “Lo mejor que podemos traer es un vehículo americano, y eso es lo que hacemos. Los Tesla que ofrecemos son del mercado estadounidense; los de origen chino pueden ser más baratos, pero presentan riesgos de software” , señaló.

Respecto a la llegada del Cybertruck , Fara subrayó que se trata de un hecho simbólico: “Representa el éxito de la profunda modificación a la Ley de Tránsito que se implementó en marzo. Se eliminó la figura del representante importador, lo que abrió la posibilidad de que tanto personas jurídicas como físicas tramiten homologaciones . Esto destrabó un sistema monopólico y abrió la puerta a la competencia y la innovación”.

El empresario confirmó que las dos primeras unidades se vendieron en apenas 24 horas, mientras que hay cuatro más en camino: dos Cybertruck 4x4 de 600 caballos y dos Cyberbeast, la versión más potente con tres motores, 830 caballos y aceleración de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos. El precio ronda entre u$s250.000 y u$s300.000.

Además, remarcó que el diferencial de Black Sapphire está en la postventa y el servicio técnico. “Si hubo algún inconveniente, respondimos igual o mejor que una garantía oficial, incluso trayendo técnicos del exterior en 48 horas. Hoy el cliente es exigente y nuestro estándar de cumplimiento es el más alto”.

Baja de impuestos e irrupción china en el mercado automotor argentino

Por otro lado, Fara también desmintió que haya habido una baja de impuestos: “Eso fue un título de medios. Lo que ocurrió fue una adecuación al nuevo esquema cambiario. Seguimos pagando tributos históricos: IVA, ingresos brutos, impuesto al lujo, tasa estadística. No hay beneficios especiales para autos como el Cybertruck”.

Así mismo, el empresario fue categórico sobre la irrupción de marcas chinas: “Van a saturar el mercado. Habrá distorsión de precios y mucha oferta de calidad dispar. No es un negocio rentable para nosotros competir ahí”.

hummer El Hammer EB de 1.000 caballos.

yoyo El YOYO Pro de u$s25.900.

Finalmente, destacó que Black Sapphire también importa el Hammer EB de 1.000 caballos y el YOYO Pro de u$s25.900, con más de 20 unidades vendidas, y adelantó que evalúan sumar a Rivian. “Lo exótico, lo nuevo y lo disruptivo es lo que genera interés. Con el Cybertruck logramos eso: marcar un antes y un después en el mercado argentino”.