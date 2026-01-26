La guerra de precios en autos 0km ya impacta en el mercado de usados + Seguir en









Las rebajas en los vehículos recién salidos de fábrica, la financiación a tasa 0 y la llegada de nuevas marcas están achicando la brecha de valores y empujan un reacomodamiento que favorece al segmento de segunda mano.

Los autos usados cobran protagonismo en el país Foto: Infobae

La intenta competencia de precios en los autos 0km, impulsada por rebajas, promociones agresivas y planes de financiación de hasta 24 meses sin interés, comenzó a impactar de lleno en el mercado de autos usados, especialmente en los llamados usados jóvenes. Con valores más competitivos en los vehículos nuevos, la brecha de precios se achica y obliga a un reacomodamiento general, que beneficia a los compradores y acelera la rotación de unidades.

Desde la Cámara del Comercio Automotor (CCA), su vicepresidente Alejandro Lupo advirtió que este nuevo escenario generará una competencia inédita entre marcas y tendrá consecuencias directas en el mercado de segunda mano. Según explicó, la diferencia de precio entre un 0km y un usado del primer año hoy se ubica entre el 20% y el 25%, mientras que en el segundo año puede alcanzar entre el 30% y el 35%, márgenes que tienden a ajustarse ante la presión comercial de las terminales.

En ese sentido, Lupo aseguró que las recientes estrategias de las automotrices —que combinan bajas de precios y financiación a tasa 0%— terminarán empujando los valores de los usados hacia abajo. “Esto va a generar un reacomodamiento y una competencia muy interesante”, señaló, al anticipar un escenario de mayor dinamismo para concesionarios y compradores.

Este contexto favorable para el mercado de segunda mano se da en paralelo con un cambio estructural en la oferta de vehículos nuevos, marcado por el ingreso de nuevos jugadores. En ese marco, la llegada inminente de un barco con más de 5.000 autos chinos encendió señales de alerta —y también de expectativa— dentro del mercado automotor argentino.

autos Este contexto favorable para el mercado de segunda mano se da en paralelo con un cambio estructural en la oferta de vehículos nuevos, marcado por el ingreso de nuevos jugadores. Pixabay A partir de ese desembarco, Lupo sostuvo en diálogo con radio Splendid que el consumidor local deberá adaptarse a un escenario cada vez más atravesado por la tecnología. “El ciudadano argentino va a tener que adaptarse a los autos eléctricos e híbridos”, afirmó en declaraciones radiales, al tiempo que destacó el salto tecnológico que presentan estos modelos frente a la oferta histórica del mercado.

Según explicó, los vehículos de origen chino se destacan por su calidad, su alto nivel de equipamiento y una fuerte apuesta por la innovación, lo que amplía el abanico de opciones para el público. En ese sentido, remarcó que hasta ahora el segmento de los híbridos estaba concentrado en gran medida en una sola automotriz de origen japonés, lo que limitaba la competencia. Más competencia, nuevas tecnologías y un mercado en transición en el mercado automotor Con el ingreso de nuevas marcas, Lupo detalló que hoy conviven cuatro tipos de vehículos electrificados: los híbridos convencionales, los enchufables, los llamados híbridos suaves y los totalmente eléctricos, cada uno con distintos niveles de eficiencia y consumo energético. Más allá del avance tecnológico, el directivo se mostró optimista respecto al desempeño general del sector en 2026. Si bien reconoció que será complejo repetir un año récord de ventas, aseguró que el panorama sigue siendo positivo tanto para los autos 0km como para el mercado de usados, impulsado por un mayor volumen de operaciones. Parte de ese escenario favorable, explicó, se apoya en la estabilidad cambiaria, el regreso del crédito y la normalización del abastecimiento. “Antes había faltante de unidades y no existían préstamos. Con el cambio de contexto, todo eso empezó a ordenarse”, indicó. En materia de financiación, destacó el rol creciente del Banco Nación con programas como +Autos BNA, que permiten financiar la compra de vehículos nuevos y usados, consolidando un escenario donde la competencia entre marcas termina fortaleciendo al mercado en su conjunto.