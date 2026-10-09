Las automotrices calientan octubre con créditos a tasa 0% para comprar un 0km

Las marcas renovaron sus propuestas comerciales con distintas opciones de financiación para impulsar las ventas. Hay alternativas de 12 a 36 meses, con montos que varían según el modelo y el tipo de crédito, y topes que alcanzan los $40 millones.

Las terminales automotrices comenzaron octubre con nuevas herramientas para facilitar la compra de vehículos nuevos en Argentina. Los planes a tasa 0% vuelven a ocupar un lugar central en las estrategias comerciales , con propuestas que incluyen autos, SUV, utilitarios y pick ups, y plazos que van de un año a tres años, según la marca y la modalidad elegida.

Las condiciones no son iguales para toda la oferta: el monto máximo depende del modelo, la cantidad de cuotas y el canal de financiación. Además, algunas propuestas son créditos con cuotas fijas, mientras que otras utilizan el sistema UVA, cuyo capital se ajusta de acuerdo con la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo.

Entre las alternativas difundidas para este mes, Ford ofrece el mayor monto informado, con hasta $40 millones para determinadas versiones de Ranger . Toyota, Stellantis, Honda y Renault también cuentan con programas para distintos segmentos, con diferencias en los topes y los plazos.

Toyota mantiene distintas alternativas de financiación para su gama, con condiciones que varían según el plazo y el vehículo. En el esquema a tasa 0% a 12 meses, el máximo es de $15 millones para Yaris y Yaris Cross , mientras que para el resto de los modelos asciende a $25 millones.

La automotriz también incorporó una propuesta específica a 18 meses para Hilux, SW4, Corolla y Corolla Cross , con un monto máximo de $30 millones. A su vez, ofrece una alternativa que combina UVA y tasa nominal anual del 0%, con financiación de hasta $30 millones en 18 meses.

Toyota mantiene distintas alternativas de financiación para su gama, con condiciones que varían según el plazo y el vehículo. En el esquema a tasa 0% a 12 meses, el máximo es de $15 millones para Yaris y Yaris Cross, mientras que para el resto de los modelos asciende a $25 millones.

La diferencia entre los programas resulta importante al momento de comparar el costo final: las condiciones de tasa cero no necesariamente implican que todos los gastos vinculados con el crédito o el vehículo estén incluidos.

Ford concentra el mayor monto para una pick-up

Ford ofrece hasta $40 millones a tasa 0% en 18 cuotas para las versiones de Ranger equipadas con motor V6. Para las variantes con otras motorizaciones y el SUV Everest, el tope es de $30 millones en el mismo plazo.

La gama Territory también tiene opciones. Las versiones Titanium pueden financiar hasta $25 millones en 24 meses, mientras que la Territory híbrida HEV cuenta con ese mismo monto máximo, pero a 18 meses.

De esta manera, la propuesta de Ford se destaca por el volumen de crédito disponible para determinadas versiones de su pick up mediana, aunque las condiciones cambian según la configuración elegida.

Stellantis reúne planes para Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM, DS y Leapmotor

El grupo Stellantis concentra varias propuestas de financiación a través de sus marcas. Los montos, plazos y modalidades difieren entre las gamas, por lo que conviene revisar las condiciones específicas de cada modelo.

Fiat ofrece hasta $24 millones a 12 meses para toda su gama. Para Cronos, Pulse, Fastback y Toro, el máximo asciende a $28 millones en 18 cuotas. Además, dispone de una línea UVA de hasta $30 millones a 36 meses.

En Peugeot, la alternativa denominada Tasa Express permite financiar hasta $18 millones en 18 meses para toda la gama. También hay créditos UVA a tasa 0% a 24 meses, con un tope de $26 millones. Citroën replica esos montos y plazos: hasta $18 millones en 18 cuotas mediante Tasa Express y hasta $26 millones en 24 meses con la línea UVA.

Por su parte, Jeep ofrece hasta $24 millones a 12 meses para todos sus modelos. Renegade, Compass y Commander pueden acceder a un máximo de $28 millones en 18 cuotas, mientras que Compass Sport tiene una opción de hasta $28 millones a 24 meses. La marca también dispone de créditos UVA a 24 meses por hasta $30 millones para toda la gama.

En RAM, la comunicación comercial del grupo contempla alternativas de financiación de hasta $20 millones para sus modelos. DS Automobiles, en tanto, permite financiar hasta $26 millones a 18 meses a tasa 0% y ofrece una línea UVA de hasta $30 millones en 36 cuotas.

Leapmotor cuenta con dos propuestas para toda su gama: hasta $24 millones a 12 meses o $18 millones a 18 meses, ambas a tasa 0%. A eso se suma una alternativa UVA de hasta $30 millones a 36 meses.

Leapmotor cuenta con dos propuestas para toda su gama: hasta $24 millones a 12 meses o $18 millones a 18 meses, ambas a tasa 0%. A eso se suma una alternativa UVA de hasta $30 millones a 36 meses.

Honda ofrece financiación para toda su gama

Honda Argentina informó un programa a tasa 0% para todos sus modelos, con un máximo de $24 millones en 24 cuotas fijas. La compañía también comunicó alternativas a 12 y 18 meses, aunque no detalló los montos máximos correspondientes a esos plazos.

La propuesta abarca su oferta local y suma otra opción para quienes buscan distribuir el pago de un vehículo en cuotas sin interés nominal. Como ocurre con el resto de las marcas, es importante consultar qué versiones participan y cuáles son los requisitos para acceder al crédito.

Honda Argentina informó un programa a tasa 0% para todos sus modelos, con un máximo de $24 millones en 24 cuotas fijas.

Renault combina préstamos de distintos plazos y canales de venta

Renault mantiene dos vías principales para financiar sus vehículos: Mobilize Financial Services (MFS) y su plataforma digital Renault Store. Cada una presenta condiciones propias y topes que cambian según el modelo y la duración del préstamo.

A través de MFS, Boreal y Master pueden financiar hasta $30 millones a 12 meses. En ese mismo plazo, Kardian alcanza los $28 millones; Arkana, $27 millones; Duster y Kangoo utilitario, $25 millones; Oroch, $20 millones; Kwid, $18 millones; y Kangoo para pasajeros, $17 millones.

A 18 meses, los máximos son de $27 millones para Boreal, $24 millones para Kardian, $22 millones para Arkana, $20 millones para Kangoo utilitario, $18 millones para Oroch, $17 millones para Duster, $16 millones para Kwid y $15 millones para Kangoo de pasajeros.

En el plazo de 24 cuotas, Boreal y Kardian llegan a $20 millones; Kangoo utilitario, a $16 millones; Arkana, a $15 millones; Duster y Kwid, a $14 millones; y Kangoo para pasajeros, a $13 millones.

La financiación a 30 meses contempla hasta $15 millones para Kardian, $14 millones para Boreal, $13 millones para Arkana y Kangoo utilitario, $11 millones para Duster y Kangoo de pasajeros, y $10 millones para Kwid. Según las condiciones informadas, quienes financien Boreal o Kardian mediante MFS también pueden acceder a seis meses de seguro Todo Riesgo bonificado, con franquicia del 5%.

Renault Store suma cupos limitados para distintos modelos. Kardian y Arkana pueden financiar hasta $19 millones en 12 o 18 cuotas; Duster, hasta $17 millones en esos mismos plazos; Boreal, hasta $17 millones a 18 meses; Kangoo utilitario, hasta $16 millones a 12 o 18 cuotas; y Kwid, hasta $14 millones en 12 o 18 meses.

Qué revisar antes de elegir un crédito

Aunque la tasa nominal sea del 0%, el monto financiable y la cantidad de cuotas no son los únicos factores que determinan el costo de la operación. Antes de avanzar, conviene confirmar si la propuesta corresponde a una versión específica, si hay gastos administrativos o seguros adicionales y cuál es el precio del vehículo al contado.

También es importante distinguir entre un préstamo de cuotas fijas y una financiación UVA. En esta última, el capital adeudado se actualiza según la evolución de la unidad de valor, por lo que el importe de las cuotas puede cambiar con el tiempo.

Las ofertas publicadas corresponden a las condiciones comerciales informadas para octubre y pueden estar sujetas a disponibilidad, requisitos crediticios y vigencia de cada campaña. Por eso, el monto aprobado y las condiciones finales deben confirmarse con la terminal o el concesionario antes de concretar la compra.