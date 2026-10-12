Las dos marcas chinas que desembarcan en el TC2000 con proyectos para 2027

Las dos automotrices anunciaron sus planes deportivos durante la Expo Auto Chino, en Buenos Aires. Una presentó el SUV que utilizará para competir, mientras que la otra confirmó la creación de una estructura oficial para la próxima temporada.

La presencia de automotrices chinas en Argentina sumará un nuevo capítulo en el automovilismo nacional. Geely y GAC confirmaron su incorporación al TC2000 a partir de 2027 , con proyectos que vincularán sus modelos de producción con la competencia en pista.

Los anuncios se realizaron durante la primera edición de la Expo Auto Chino, y el encuentro, que reúne a distintas marcas de origen asiático con operaciones en el país, fue el escenario elegido para presentar los planes de ambas compañías.

Geely exhibió el SUV Icon , que utilizará como base para su participación en el campeonato. GAC , por su parte, anunció que contará con un equipo oficial desde la próxima temporada, luego de haber iniciado su vínculo con la categoría a través del vehículo de seguridad.

La incorporación de las dos marcas ampliará la participación de fabricantes en una categoría que, desde 2025, adoptó una nueva generación de vehículos con carrocerías de SUV y desarrollos específicos para competición.

El proyecto de Geely contempla la participación de dos unidades del Icon. La preparación estará a cargo de Pro Racing , equipo con trayectoria en el TC2000 , y los pilotos confirmados para conducir los vehículos son Nicolás Traut y Franco Riva.

El desarrollo técnico ya está en marcha y la intención es que el prototipo pueda realizar sus primeras pruebas en pista próximamente. La llegada de la marca se inscribe en la transformación que atraviesa la categoría, con vehículos basados en modelos comerciales, pero adaptados a las exigencias de la competencia.

En el caso de GAC, el modelo elegido para el proyecto es el GS3 Emzoom R-Style, que ya participa en las actividades del campeonato como vehículo oficial de seguridad.

Los autos de la nueva generación del TC2000 cuentan con motores de 500 HP desarrollados en Argentina y un paquete aerodinámico específico. La propuesta busca combinar la identidad de los modelos de calle con las prestaciones necesarias para competir.

En el caso de GAC, el modelo elegido para el proyecto es el GS3 Emzoom R-Style, que ya participa en las actividades del campeonato como vehículo oficial de seguridad. Esa experiencia servirá como punto de partida para desarrollar el SUV de competición.

El ingreso también marcará el debut de Avantek S.A., representante oficial de GAC en Argentina, en el automovilismo internacional. De esta manera, la compañía avanzará desde una participación institucional dentro de la categoría hacia un programa deportivo propio.

El vínculo entre las automotrices y el TC2000

Alejandro Levy, presidente de Tango Motorsports, destacó que los anuncios reflejan el interés de las marcas por utilizar el automovilismo como plataforma de comunicación y desarrollo de imagen.

Según el directivo, la presentación de Geely y la confirmación de GAC durante una exposición dedicada a la industria automotriz representan una oportunidad para reforzar la relación entre los fabricantes y la competencia. También señaló que el TC2000 permite vincular tecnología, productos y comunicación con el público.

Levy recordó que la categoría construyó históricamente su identidad junto a las terminales automotrices. Aunque las estrategias comerciales y los vehículos cambiaron con el tiempo, sostuvo que las carreras continúan siendo una herramienta para acercar las marcas a los consumidores.

Geely y GAC se sumarán así a la participación de fabricantes como Toyota y Honda, que forman parte de la grilla actual del campeonato. La llegada de nuevos actores también se produce en un mercado argentino que incorporó marcas chinas y amplió la oferta de vehículos de ese origen.