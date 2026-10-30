Honda HR-V, un SUV que prioriza el confort y la vida a bordo

El modelo fabricado en Brasil apuesta por la comodidad, el espacio interior y la seguridad. Su comportamiento en diferentes condiciones de manejo permite identificar tanto sus virtudes como los aspectos que podrían mejorar.

Importado desde Brasil , el Honda HR-V ocupa un lugar importante dentro de la oferta de SUV de la automotriz japonesa en Argentina. Se posiciona por encima del WR-V , el modelo más económico de la marca dentro de esta categoría, y forma parte de una familia de vehículos que también incluye al ZR-V y al CR-V , con propuestas orientadas a diferentes necesidades y presupuestos.

Con una estética moderna, líneas bien definidas y una carrocería de proporciones equilibradas, el HR-V mantiene una identidad propia dentro de un segmento cada vez más competitivo. Sin embargo, más allá de su apariencia, es en el comportamiento cotidiano donde aparecen sus principales argumentos.

La gama del Honda HR-V en Argentina está integrada por dos versiones, LX y EXL, y equipadas con un motor naftero de 1.5 litros, cuatro cilindros y 16 válvulas, con tecnología i-VTEC.

Durante la prueba de manejo, tanto en calles urbanas como en autopista, el SUV dejó una impresión favorable por su confort de marcha, buena insonorización y facilidad de conducción . La puesta a punto de las suspensiones consigue absorber satisfactoriamente las irregularidades del pavimento, mientras que la dirección ofrece una respuesta precisa y liviana para maniobrar en espacios reducidos.

En ciudad, el HR-V se muestra especialmente cómodo. La posición de manejo elevada facilita la visibilidad del entorno y la dirección asistida permite realizar estacionamientos y maniobras con poco esfuerzo. A esto se suma un conjunto de suspensiones que filtra adecuadamente los desniveles, sin transmitir golpes excesivos a los ocupantes.

La experiencia también resulta agradable por el aislamiento acústico del habitáculo, que permite circular sin que los ruidos exteriores se conviertan en una molestia constante. La calidad de los materiales y el correcto ensamblado refuerzan la sensación de estar frente a un producto bien construido.

Otro de sus puntos fuertes aparece al evaluar el espacio disponible. Tanto adelante como atrás, el HR-V ofrece una habitabilidad destacada, con buenas posibilidades de acomodación para los pasajeros. La versatilidad de los asientos permite adaptar el interior a diferentes necesidades de transporte, aunque el volumen del baúl se mantiene dentro de los parámetros habituales de la categoría.

La gama del Honda HR-V en Argentina está integrada por dos versiones, LX y EXL, ambas importadas desde Brasil y equipadas con un motor naftero de 1.5 litros, cuatro cilindros y 16 válvulas, con tecnología i-VTEC.

Al salir a la autopista, el modelo conserva un andar estable y transmite seguridad en curvas amplias y cambios de carril. La dirección vuelve a destacarse por su precisión, mientras que las suspensiones mantienen un comportamiento equilibrado pese a utilizar un esquema trasero que no es independiente.

Sin embargo, al exigir una aceleración más contundente, aparecen algunas de sus limitaciones. El motor de 121 CV cumple correctamente en situaciones normales, pero no ofrece una respuesta especialmente enérgica cuando se necesita recuperar velocidad o realizar un sobrepaso.

La transmisión automática CVT privilegia la suavidad de funcionamiento, aunque puede resultar lenta ante demandas intensas del acelerador. Incluso utilizando las levas ubicadas detrás del volante o seleccionando el modo Sport, la respuesta no siempre acompaña con la rapidez esperada.

En este apartado, la ausencia de una alternativa turboalimentada o híbrida dentro de la oferta local representa una desventaja frente a algunos competidores que incorporan estas tecnologías.

De todos modos, el consumo de combustible se mantiene en valores razonables, lo que permite combinar desplazamientos urbanos y recorridos de ruta sin un gasto excesivo para un SUV de estas características.

En materia de seguridad, el comportamiento fue uno de los aspectos mejor valorados. El sistema de frenos respondió de manera eficaz y el conjunto de asistencias electrónicas a la conducción aporta tranquilidad, especialmente durante los viajes por autopista.

El balance deja un vehículo que prioriza la comodidad, la seguridad y la calidad general por encima de las prestaciones deportivas. Su principal desafío está en el precio, que lo ubica entre las alternativas más costosas de su segmento.

Honda HR-V: prestaciones, equipamiento y precios en octubre de 2026

Respecto de sus dimensiones, el Honda HR-V mide 4,33 metros de largo, 1,79 metros de ancho y 1,59 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,61 metros. Estas proporciones permiten ofrecer un habitáculo amplio, especialmente en las plazas traseras, donde se destaca por el espacio disponible para los pasajeros. El baúl cuenta con una capacidad de 354 litros, ampliable mediante el rebatimiento de los asientos posteriores.

Uno de los aspectos más destacados es la seguridad. La versión EXL incorpora el paquete Honda Sensing, que reúne diferentes tecnologías de asistencia a la conducción, entre ellas control de velocidad crucero adaptativo, sistema de frenado con mitigación de colisión y asistencias para mantenerse dentro del carril. A esto se suman seis airbags, controles electrónicos de estabilidad y tracción y un sistema de frenos que mostró un comportamiento eficaz durante la evaluación.

Uno de los aspectos más destacados es la seguridad. La versión EXL incorpora el paquete Honda Sensing, que reúne diferentes tecnologías de asistencia a la conducción, entre ellas control de velocidad crucero adaptativo, sistema de frenado con mitigación de colisión y asistencias para mantenerse dentro del carril.

En materia de confort y tecnología, el equipamiento incluye climatizador automático de dos zonas, instrumental digital TFT de 7 pulgadas, tapizados de cuero ecológico y sensores de estacionamiento delanteros, entre otros elementos. La calidad percibida del interior y la correcta insonorización del habitáculo son dos de sus principales fortalezas.

Precios del Honda H-RV

En cuanto a los precios de referencia de octubre de 2026, la versión de entrada de gama Honda HR-V LX CVT tiene un valor de $45.890.000, mientras que la variante más equipada, HR-V EXL CVT, alcanza los $51.240.000. Se trata de precios sugeridos que no contemplan gastos adicionales de flete y patentamiento.

Por posicionamiento, el HR-V se encuentra entre las alternativas de mayor precio dentro de su categoría. Sin embargo, busca justificar esa diferencia mediante la calidad de construcción, la habitabilidad, el confort de marcha y una completa dotación de seguridad.

El balance de la prueba deja como puntos más favorables la comodidad de las suspensiones, la precisión de la dirección, el espacio interior y la seguridad. Del otro lado aparecen la respuesta moderada del motor, el funcionamiento de la transmisión CVT bajo exigencia, la ausencia de opciones turbo o híbridas y la utilización de una rueda de auxilio temporal.

En definitiva, el Honda HR-V propone una experiencia de conducción equilibrada, con especial atención al bienestar de los ocupantes. Su comportamiento resulta convincente tanto en calles urbanas como en autopista, aunque su precio y las prestaciones mecánicas representan los principales aspectos para evaluar frente a sus competidores.