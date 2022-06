Hay proyectos para producir más pese a la falta de dólares

Pero no sólo se habla de estos modelos. Cada vez son más fuertes los rumores de nuevas siluetas “made in Argentina”. Concretamente, suena muy fuerte la posibilidad del proyecto 406D. Se trata de la van Hiace que, más de una vez, aludió el ex titular de la empresa, Daniel Herrero. Se estaría en etapa de presupuestar piezas para nacionalizar. En principio se hablaba de un número chico, unas 2.000 unidades, aunque ya se estaría proyectando unas 8.000 para abastecer a Brasil. En una primera etapa, para el 2023 o 2024, sería la versión furgón. Después se sumaría la variante de pasajeros. Pero esto no es todo. También está en danza el proyecto 320D que es el de unos camiones chicos y económicos, como los que importan algunas marcas chinas.

Toyota tomó la licencia para comercializar en el país la marca Hino y este proyecto iría por ahí. La pregunta es dónde hará todo esto la automotriz que tiene su planta de Zárate superpoblada. Herrero, en 2016, en una entrevista con Ámbito hablo de la posibilidad de levantar una segunda planta en el país. A este ritmo, este sueño va a terminar de concretarse

. Entre todos los rumores que hay en el sector, algunos señalan que esta expansión hacia otros modelos tendría que tener una instalación distinta. Más si se tiene en cuenta que también existe la posibilidad de mayor nacionalización de autopartes por el lado de Toyota. Algunas versiones señalan a la localidad de Baradero, cercana a Zárate, como el lugar que hay que mirar.

Allí, por ejemplo, la autopartista Mirgor -un fuerte proveedor de Toyota- está llevando adelante el proyecto ONTEC está levantando una planta para abastecer, principalmente, a la automotriz japonesa. Hay una idea de radicar ahí un polo automotor, trayendo otras empresas ya radicadas en otros lugares como Córdoba. El intendente de la localidad, Esteban Sanzio, es una exempleado y delegado de Toyota que hace fuerza para que la automotriz invierta en su distrito.

Otras automotrices también están con planes en marcha, aunque todos son a largo plazo y pueden quedar en el camino. En el sector automotor se habla de la búsqueda de Renault de algún proyecto para fortalecer su radicación en Córdoba. En esa misma línea estaría Stellantis, tanto para la planta de esa provincia -donde produce el Fiat Cronos- como para instalada en El Palomar, donde produce modelos Peugeot y Citroën. Se quiere fortalecer la presencia industrial en el país. Eso quitaría del camino cualquier idea de concentrar toda la producción en una, como consecuencia de la fusión de FAC y PSA.

Distinto es el panorama en Brasil. Llegan desde ese país rumores sobre la posibilidad de buscar sinergias entre las plantas de Porto Real -que pertenecía a la automotriz francesa- y la de Fiat en Betim. Esta última tendría más chances de concentrar más producción a costa de la de Porte Real.