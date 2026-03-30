Ranking de autos más confiables en 2026: quiénes dominan y sorprenden en el mercado automotor + Seguir en









Un estudio con más de 85.000 conductores revela qué marcas lideran en fiabilidad y cómo se posicionan los nuevos actores de la industria.

La fiabilidad continúa siendo un factor clave a la hora de elegir un auto

La fiabilidad continúa siendo uno de los pilares más valorados por los usuarios en la industria automotriz europea. Así lo confirma el último informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que elaboró su ranking 2026 a partir de las respuestas de más de 85.000 conductores en diez países.

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El estudio ratifica una tendencia histórica: las marcas japonesas siguen marcando el camino en términos de confiabilidad. En esta edición, Lexus ocupa el primer lugar, seguida por Subaru, Toyota Motor Corporation y Suzuki Japan Motors, consolidando el dominio asiático en este aspecto clave.

A diferencia de otras evaluaciones basadas en percepción, este ranking se apoya en variables concretas como la frecuencia de fallas, la gravedad de las averías, la edad del vehículo y el kilometraje al momento de los problemas.

Nuevos jugadores y cambios en el mapa global del mercado automotor Más allá del liderazgo japonés, el informe también deja señales sobre la evolución del mercado automotor en un contexto atravesado por la electrificación y la innovación tecnológica.

japón-autos Más allá del liderazgo japonés, el informe también deja señales sobre la evolución del mercado automotor en un contexto atravesado por la electrificación y la innovación tecnológica. Marcas chinas y eléctricas: avances, contrastes y desafíos Las automotrices chinas empiezan a ganar terreno, aunque con resultados desiguales. BYD logra posicionarse en el séptimo lugar del ranking, mientras que MG aparece más relegada. Esta diferencia refleja el momento de transición de estos fabricantes, que combinan avances en tecnología con desafíos en términos de durabilidad a largo plazo.

Por su parte, Tesla muestra una mejora significativa y ya se ubica entre las cinco marcas mejor valoradas en fiabilidad, un dato relevante considerando su corta trayectoria dentro de la industria. El informe también aporta un dato clave sobre el comportamiento del consumidor: el 45% de los conductores considera que la fiabilidad es el factor más importante al momento de elegir un vehículo, por encima de aspectos como el diseño, la marca o incluso las emisiones. En un contexto de transformación tecnológica acelerada, el estudio deja una conclusión clara: más allá de la electrificación y el software, la confianza del usuario sigue apoyándose en un principio básico, que el vehículo funcione correctamente a lo largo del tiempo.