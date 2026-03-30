Viajar en autos eléctricos: los tres factores que todavía generan dudas + Seguir en









Aunque la tecnología avanza, hay aspectos prácticos que siguen condicionando los viajes largos con vehículos a batería.

Los autos eléctricos ganan cada vez más terreno en el mercado, aunque siguen generando dudas

Los autos eléctricos ganan presencia en las rutas y ciudades, impulsados por mejoras en autonomía, mayor oferta de modelos y una red de carga en expansión. Sin embargo, al momento de encarar viajes largos, muchos conductores aún se enfrentan a ciertas limitaciones que influyen en su decisión.

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Lejos de una desconfianza en la tecnología, las dudas se centran en cuestiones concretas del uso cotidiano. Según explica Joe Webster, directivo de A1 Auto Transport, cada vez más usuarios optan por soluciones alternativas para traslados extensos, no por falta de confianza, sino por las dificultades logísticas que todavía persisten.

Autos eléctricos: los principales obstáculos en ruta Entre los factores que más pesan aparece la infraestructura de carga. Aunque crece año a año, su disponibilidad no es homogénea y puede variar mucho según la región o el tipo de ruta.

Autonomía, recarga y planificación: las claves que definen el viaje Uno de los puntos críticos es la llamada “ansiedad de autonomía”, vinculada al temor de quedarse sin batería lejos de un punto de recarga. A esto se suma que no todos los cargadores funcionan correctamente o están disponibles, lo que puede generar demoras inesperadas.

El tiempo de recarga también juega un papel importante. A diferencia de un vehículo a combustión, que puede repostar en pocos minutos, un eléctrico puede requerir entre media hora y más de una hora para recuperar energía, dependiendo del sistema utilizado.

autos-electricos-especial El tiempo de recarga también juega un papel importante. A diferencia de un vehículo a combustión, que puede repostar en pocos minutos, un eléctrico puede requerir entre media hora y más de una hora para recuperar energía, dependiendo del sistema utilizado. Por otro lado, los viajes en vehículos eléctricos exigen una planificación más detallada. A diferencia de los autos tradicionales, donde es posible modificar el recorrido sobre la marcha, en este caso es necesario prever con anticipación las paradas de carga y las rutas disponibles. Finalmente, el clima aparece como un factor determinante. Tanto el frío como el calor afectan el rendimiento de las baterías, reduciendo la autonomía y alterando los tiempos de recarga. En condiciones extremas, esto puede modificar significativamente la experiencia de viaje. En este contexto, aunque la movilidad eléctrica sigue avanzando, estos tres aspectos continúan siendo determinantes para muchos conductores al momento de salir a la ruta.