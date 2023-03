Rumores en multinacional preocupa a automotrices

Las dificultades para producir en la Argentina son cada vez más evidentes. La falta de dólares para importar materias primas, piezas o maquinarias le pone un techo al nivel de actividad y genera mucha incertidumbre en las empresas. En este contexto se conocieron casos de varios autopartistas que dejaron el país en los últimos años. Estos fueron hechos confirmados, pero hay siempre rumores que mencionan a compañías que están analizando ese tipo de decisión. La semana pasada, por ejemplo, trascendió que una empresa multinacional proveedora de productos químicos y plásticos había informado a sus clientes que cerraría las operaciones en la Argentina. La noticia llegó a este medio por distintas fuentes, lo que hizo que se le diera importancia. Ante esto, Ámbito se comunicó telefónicamente con la empresa en cuestión en varias oportunidades, durante el miércoles pasado, detallando el motivo de la consulta. La respuesta que se brindó desde la compañía es que cualquier solicitud de información, según su protocolo, debía ser tramitada a través de un mail para que se derivada a la persona encargada de hablar del tema. Así se hizo y se envió el mail que fue recibido, según confirmaron más tarde desde la compañía. Hasta anoche, nadie de la compañía se comunicó con Ámbito. Ante la falta de la otra campana solo se puede contar la versión de algunos clientes que fueron informados sobre la empresa. Se trata de SABIC, con sede en Arabia Saudita y una de las mayores compañías de ese país, que tiene la planta radicada en la localidad bonaerense de Tortuguitas. Clientes autopartistas de esta empresa explicaron que “extraoficialmente” se les había informado que la filial dejaría de operar en el país y que debían buscar la provisión de productos por otra vía. Aunque la empresa no descartó seguir abasteciendo desde el exterior. Uno de los empresarios que fue informado directamente por esta compañía dijo a este diario que le adelantaron que sería notificado mediante una carta. Eso no sucedió. Según las mismas fuentes autopartistas, al parecer, al enterarse en el Gobierno de la situación crítica (a partir de la gestión de una terminal importante), se comunicaron con autoridades de SABIC. “Lo que tengo entendido es que hubo una marcha atrás porque el Gobierno les liberó las SIRA (la autorización que se necesita para poder importar cualquier producto) para los próximos cuatro meses y eso calmó la situación”, dijo uno de los autopartistas que tuvo línea directa con la multinacional. El primer dato que surge es que el motivo de la decisión que estaría tomando la empresa, en caso de ser cierta, tiene que ver con las dificultades para importar. El otro es la fragilidad de la situación. El mismo autopartista reconoció que no está claro si esta marcha atrás es transitoria o definitiva. “En mi opinión la decisión está tomada y solo se demorará un poco para hacer salir de forma gradual y no provocar un impacto fuerte”, intuyó. Lamentablemente, a falta de una respuesta de la compañía, por el momento el tema queda limitado a los que informan los clientes de la misma.