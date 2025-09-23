SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

23 de septiembre 2025 - 09:37

Salto del dólar: cuánto se necesita para comprar el auto 0km más barato

El mercado atraviesa un 2025 con números históricos: más patentamientos que en todo 2024 y una competencia cada vez más fuerte entre los modelos de entrada y las pick ups.

Los autos 0km sufrieron incrementos en sus valores

Depositphotos

En este contexto, el Renault Kwid se mantiene como la opción más barata del país dentro de los 0km. Su valor refleja la tendencia del sector: en julio costaba $19.990.000, en agosto trepó a $20.990.000 y en septiembre ya se comercializa a $22.160.000, lo que marca un nuevo piso para acceder a un vehículo cero kilómetro en Argentina.

Ranking de los autos 0km más baratos-septiembre 2025

  • Renault Kwid: $22.160.000

  • Fiat Mobi: $24.096.000

  • Hyundai HB20: $25.400.000

  • JAC S2: US$19.900 (equivalente a $27.362.500)

  • Chevrolet Onix: $27.477.900

  • Citroën C3: $27.840.000

  • Fiat Argo: $27.898.000

  • Fiat Cronos: $27.959.000

  • Toyota Yaris: $28.324.000

  • Peugeot 208: $28.540.000

El listado confirma que ya no hay modelos nuevos por debajo de los $22 millones, y que los incrementos mensuales alcanzan a todas las marcas, desde los citycars hasta los hatchbacks y sedanes de mayor volumen.

Renault_30-11-24_0342-1275-sd.jpg
El Renault Kwid se mantiene como la opción más barata del país dentro de los 0km.

Un mercado en expansión

De acuerdo con datos de Acara, entre enero y agosto se patentaron 437.416 unidades, un 64,87% más que en el mismo período de 2024. Con esa cifra, el sector ya superó el total de ventas del año pasado (414.041), consolidando a 2025 como un año de fuerte recuperación para la industria automotriz.

Los autos más vendidos en lo que va del año

El podio de patentamientos está liderado por autos de gama media y pick ups, reflejando las preferencias del consumidor argentino:

  • Fiat Cronos – 23.924 unidades

  • Toyota Yaris – 22.981

  • Peugeot 208 – 22.901

  • Toyota Hilux – 22.077

  • Ford Ranger – 18.468

  • Volkswagen Amarok – 18.388

  • Volkswagen Polo – 16.550

  • Toyota Corolla Cross – 14.165

  • Volkswagen Taos – 13.152

  • Chevrolet Tracker – 12.806

El fenómeno deja un contraste interesante: mientras los autos más baratos suben de precio mes a mes, los modelos intermedios y las pick ups concentran la mayor parte de las ventas, consolidando su protagonismo en el mercado argentino.

