En la Argentina, el precio de los autos 0km sufrió un incremento, pero lejos de frenar la demanda, las ventas siguen batiendo marcas. El mercado atraviesa un 2025 con números históricos: más patentamientos que en todo 2024 y una competencia cada vez más fuerte entre los modelos de entrada y las pick ups.
Salto del dólar: cuánto se necesita para comprar el auto 0km más barato
En este contexto, el Renault Kwid se mantiene como la opción más barata del país dentro de los 0km. Su valor refleja la tendencia del sector: en julio costaba $19.990.000, en agosto trepó a $20.990.000 y en septiembre ya se comercializa a $22.160.000, lo que marca un nuevo piso para acceder a un vehículo cero kilómetro en Argentina.
Ranking de los autos 0km más baratos-septiembre 2025
Renault Kwid: $22.160.000
Fiat Mobi: $24.096.000
Hyundai HB20: $25.400.000
JAC S2: US$19.900 (equivalente a $27.362.500)
Chevrolet Onix: $27.477.900
Citroën C3: $27.840.000
Fiat Argo: $27.898.000
Fiat Cronos: $27.959.000
Toyota Yaris: $28.324.000
Peugeot 208: $28.540.000
El listado confirma que ya no hay modelos nuevos por debajo de los $22 millones, y que los incrementos mensuales alcanzan a todas las marcas, desde los citycars hasta los hatchbacks y sedanes de mayor volumen.
Un mercado en expansión
De acuerdo con datos de Acara, entre enero y agosto se patentaron 437.416 unidades, un 64,87% más que en el mismo período de 2024. Con esa cifra, el sector ya superó el total de ventas del año pasado (414.041), consolidando a 2025 como un año de fuerte recuperación para la industria automotriz.
Los autos más vendidos en lo que va del año
El podio de patentamientos está liderado por autos de gama media y pick ups, reflejando las preferencias del consumidor argentino:
Fiat Cronos – 23.924 unidades
Toyota Yaris – 22.981
Peugeot 208 – 22.901
Toyota Hilux – 22.077
Ford Ranger – 18.468
Volkswagen Amarok – 18.388
Volkswagen Polo – 16.550
Toyota Corolla Cross – 14.165
Volkswagen Taos – 13.152
Chevrolet Tracker – 12.806
El fenómeno deja un contraste interesante: mientras los autos más baratos suben de precio mes a mes, los modelos intermedios y las pick ups concentran la mayor parte de las ventas, consolidando su protagonismo en el mercado argentino.
