Toyota puso a prueba a la nueva Hilux con un experimento extremo

La automotriz recreó en el Reino Unido un desafío histórico del programa Top Gear para evaluar la resistencia de la pickup en su nueva versión eléctrica. Tras el impacto, la camioneta logró arrancar y retirarse por sus propios medios.

La Toyota Hilux eléctrica fue protagonista de una prueba extrema en el Reino Unido : la marca dejó caer sobre ella una casa rodante de más de 760 kilos , en un ensayo inspirado en uno de los desafíos más recordados de la televisión británica. El objetivo fue comprobar si la incorporación de un sistema de propulsión eléctrico modifica la resistencia que caracteriza históricamente a la pick up.

La experiencia fue organizada por Toyota UK en el aeródromo de Bentwaters, en Suffolk , donde los ingenieros prepararon el impacto desde una altura aproximada de nueve metros . Para concretar la maniobra, utilizaron una grúa que elevó la casa rodante y la soltó directamente sobre la parte superior del vehículo.

La prueba tomó como referencia un desafío realizado por el programa Top Gear, conocido por sus ensayos poco convencionales con vehículos. En esta oportunidad, la automotriz buscó recuperar aquella experiencia y poner a prueba la nueva generación de la Hilux con una demostración de resistencia.

Aunque el golpe dejó daños visibles en la carrocería , el resultado más relevante fue que la camioneta continuó funcionando. Según mostró el video oficial, los ingenieros pudieron encenderla con normalidad y conducirla fuera del lugar del ensayo .

La elección del desafío también tuvo una particularidad: fueron los propios usuarios quienes votaron qué prueba debía superar la Hilux . Toyota UK presentó dos alternativas en Reddit, una plataforma de foros y debates: golpear la pickup reiteradamente con una bola de demolición de una tonelada o repetir el experimento de la casa rodante popularizado por Top Gear. La segunda opción fue la más votada.

Más allá del impacto, el ensayo se enmarca en un programa de evaluaciones destinado a verificar el comportamiento de la Hilux eléctrica en condiciones exigentes. La marca explicó que el desarrollo del modelo incluyó pruebas sobre terrenos difíciles, circulación en aguas profundas y ensayos de inmersión completa de la batería.

Más allá del impacto, el ensayo se enmarca en un programa de evaluaciones destinado a verificar el comportamiento de la Hilux eléctrica en condiciones exigentes.

La incorporación de este sistema de propulsión también requirió soluciones específicas para proteger la batería frente a posibles daños, uno de los componentes centrales de los vehículos eléctricos.

Toyota informó que la capacidad de carga de la Hilux puede alcanzar los 1.065 kilos, según la motorización, mientras que la capacidad máxima de remolque llega a 3,5 toneladas. Estas cifras varían de acuerdo con la configuración elegida.

Por ahora, esta versión eléctrica no se comercializa en la Argentina y su producción se realiza en Tailandia. La demostración realizada en el Reino Unido busca respaldar la continuidad de uno de los atributos más asociados al modelo: su durabilidad.

Con siete décadas de historia y más de 27 millones de unidades vendidas en todo el mundo, la Hilux es uno de los vehículos emblemáticos de Toyota. Con esta prueba, la automotriz buscó mostrar que el cambio hacia la electrificación no implica abandonar la resistencia que convirtió a la pick up en una referencia de su segmento.