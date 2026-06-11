El mercado automotor argentino atraviesa una etapa de fuerte reacomodamiento, con terminales que buscan sostener volumen a partir de descuentos, promociones y financiamiento agresivo.
Una automotriz refuerza ventas con tasa 0% y nuevos créditos para toda su gama en el país
En medio de un mercado en plena reconfiguración, la marca amplía sus opciones de crédito con propuestas y planes accesibles en todo el país.
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En ese escenario, las automotrices intensifican sus estrategias comerciales para captar demanda, en un contexto donde el crédito vuelve a ser una herramienta central para impulsar las ventas.
En ese marco, Toyota Compañía Financiera decidió ampliar su abanico de propuestas durante junio, con nuevas alternativas que alcanzan a toda la gama de modelos de Toyota. La principal novedad es una línea de financiación con tasa 0%, que permite acceder a un crédito de hasta $15.000.000 en 12 cuotas.
Además, la marca suma opciones más amplias que permiten financiar hasta $25.000.000 en plazos de hasta 24 meses, adaptándose a distintos perfiles de clientes y necesidades de compra.
Más crédito para sostener la demanda
Dentro del esquema, también se incorporan líneas intermedias con tasas competitivas: una alternativa a 18 meses con una tasa del 9,9%, y otra a 24 meses con un interés del 19%. Estas herramientas buscan ofrecer mayor flexibilidad en un contexto donde la decisión de compra está cada vez más atada a las condiciones de financiación.
Las nuevas propuestas están disponibles en los 44 concesionarios oficiales de Toyota en todo el país, lo que permite una cobertura federal y facilita el acceso a estas líneas de crédito.
Con este movimiento, la automotriz se suma a una tendencia cada vez más marcada en el sector: el financiamiento como principal motor de ventas, en un mercado donde la competencia se redefine mes a mes.