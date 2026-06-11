Una automotriz refuerza ventas con tasa 0% y nuevos créditos para toda su gama en el país

En medio de un mercado en plena reconfiguración, la marca amplía sus opciones de crédito con propuestas y planes accesibles en todo el país.

El mercado automotor argentino atraviesa una etapa de fuerte reacomodamiento , con terminales que buscan sostener volumen a partir de descuentos, promociones y financiamiento agresivo .

En ese escenario, las automotrices intensifican sus estrategias comerciales para captar demanda, en un contexto donde el crédito vuelve a ser una herramienta central para impulsar las ventas.

En ese marco, Toyota Compañía Financiera decidió ampliar su abanico de propuestas durante junio, con nuevas alternativas que alcanzan a toda la gama de modelos de Toyota . La principal novedad es una línea de financiación con tasa 0% , que permite acceder a un crédito de hasta $15.000.000 en 12 cuotas .

La principal novedad es una línea de financiación con tasa 0%, que permite acceder a un crédito de hasta $15.000.000 en 12 cuotas.

Además, la marca suma opciones más amplias que permiten financiar hasta $25.000.000 en plazos de hasta 24 meses , adaptándose a distintos perfiles de clientes y necesidades de compra.

Más crédito para sostener la demanda

Dentro del esquema, también se incorporan líneas intermedias con tasas competitivas: una alternativa a 18 meses con una tasa del 9,9%, y otra a 24 meses con un interés del 19%. Estas herramientas buscan ofrecer mayor flexibilidad en un contexto donde la decisión de compra está cada vez más atada a las condiciones de financiación.

Las nuevas propuestas están disponibles en los 44 concesionarios oficiales de Toyota en todo el país, lo que permite una cobertura federal y facilita el acceso a estas líneas de crédito.

Con este movimiento, la automotriz se suma a una tendencia cada vez más marcada en el sector: el financiamiento como principal motor de ventas, en un mercado donde la competencia se redefine mes a mes.