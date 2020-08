Para las fábricas radicadas en el país, la situación es más alentadora. Según las estimaciones que manejan tanto las empresas como los funcionarios, desde septiembre hasta fin de año deberían ingresar unas 80.000 unidades importadas para poder llegar al mercado previsto de 290.000 vehículos. Ese es el número al que aspiran y se cree posible con un abastecimiento lógico. Si baja de 80.000 habrá que recortar el volumen final. Hay que tener en cuenta que si no hay oferta de vehículos importados la demanda no se traslada de manera directa a los de producción nacional debido a que los modelos son distintos y quien busca determinado modelo no lo sustituye por otro de características diferentes. Por eso, la idea de fomentar la compra de vehículos nacionales trabando importaciones, se choca con las preferencias de los consumidores. Algunos alertan por la reacción que puede tener Brasil ante una medida que restrinja sus exportaciones a la Argentina. El 70% de los 0 km que se venden en el país tienen ese origen. Es por eso que el ministro Matías Kulfas no quiere que se hable de “cupos” -como tituló en primicia Ámbito al adelantar la medida- porque esto viola lo acordado con el país vecino y las normas de la OMC. Prefiere -como hizo decir a los diarios Clarín y La Nación- hablar de “acuerdos” o “administración” de importaciones. Sutilezas políticas. De todas maneras no se cree que haya una queja oficial de Brasil por la aplicación de cupos mientras no afecte el volumen global de lo que pensaban venderle a la Argentina. Claro que los reclamos pueden venir desde las empresas si alguna considera que, en esa distribución de cantidades, queda en desventaja con la competencia. Para eso habrá que esperar que se reparta la asignación de vehículos y se fíltre la información.