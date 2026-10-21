Rige la ley de turismo gastronómico en la Provincia, con rutas culinarias y un sello de "Gastronomía Bonaerense" + Agregar ámbito en









La norma crea un registro de rutas gastronómicas y prevé un plan estratégico para relevar productos, platos y fiestas de cada localidad. La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Turismo.

La medida había sido aprobada el 29 de septiembre. Gentileza - Olavarría

El Gobierno bonaerense promulgó hoy la Ley 15.636, que instituye el Régimen de Fomento, Promoción, Difusión y Preservación del Turismo Gastronómico de la provincia de Buenos Aires, a partir de su publicación este miércoles en el Boletín Oficial. La norma había sido sancionada por la Legislatura el 29 de septiembre.

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El objetivo es conservar, proteger y desarrollar la oferta turística vinculada a la gastronomía, y al mismo tiempo resguardar la identidad y el patrimonio inmaterial de las localidades bonaerenses. La ley define el turismo gastronómico como aquel en el que la gastronomía, entendida como expresión histórico-cultural de los pueblos, motiva el desplazamiento de los turistas para conocer ese patrimonio y disfrutar de los productos y experiencias de cada lugar.

El programa para impulsar la gastronomía bonaerense La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Turismo de la Provincia. Entre sus objetivos figuran identificar los productos que forman parte de la gastronomía identitaria de cada región, relevar a los actores públicos y privados que los producen, fortalecerlos y difundir ese patrimonio en la Provincia, el país y el exterior, con especial atención a las fiestas, festivales y eventos gastronómicos locales.

La norma crea el Sello de Distinción “Gastronomía Bonaerense”, que se otorgará a productos y establecimientos que ofrezcan una propuesta representativa de la cultura culinaria local. Quienes lo obtengan recibirán una placa distintiva. La Subsecretaría fijará los requisitos y etapas para acceder a la distinción.

Además, deberá llevar un registro de “Rutas Gastronómicas de la Provincia de Buenos Aires”, que surgirán del trabajo conjunto con los municipios y con las asociaciones, federaciones y cámaras del sector turístico, productivo y gastronómico. El registro se publicará en su sitio web, junto con los establecimientos y productos distinguidos.

La ley también prevé la elaboración de un Plan Estratégico del Turismo Gastronómico, que relevará los productos, platos, fiestas y actividades que conforman la identidad de cada localidad, con el objetivo de consolidar a la provincia de Buenos Aires como referente del turismo gastronómico. Entre las herramientas previstas se incluyen capacitaciones, asesoramiento técnico, líneas de financiamiento para el sector, campañas de promoción y convenios con entidades públicas y privadas. Se invita a los municipios a adherir. La iniciativa fue impulsada por la senadora de Fuerza Patria Fernanda Raverta, de Mar del Plata. La iniciativa fue impulsada por la senadora de Fuerza Patria Fernanda Raverta, de Mar del Plata. Obtuvo media sanción en el Senado a mediados de septiembre y fue aprobada por unanimidad en Diputados. Al presentar el proyecto, la legisladora había señalado que “la gastronomía se constituyó como una parte indispensable de los viajes y muchas veces en la motivación principal de los mismos”. Tras la sanción definitiva, destacó que “el turismo gastronómico puede generar ese movimiento durante todo el año y en cada rincón de la Provincia”.