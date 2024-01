Baja de tasas de la Reserva Federal no urge: puede esperar, pero servirá tenerla a mano

La economía, ¿aterriza o no? Si Powell temía un accidente, la realidad lo desmintió con creces. Pero, ¿qué estamos viendo? ¿Un aterrizaje o un festival de acrobacia aérea? Que hablen los que saben. Janet Yellen, quien condujo la Fed hasta que el presidente Trump no le renovó el mandato y designó a Powell, declaró que EE.UU., por fin, logró posarse en tierra. “Es un aterrizaje suave”, le explicó a CNN, “mi esperanza es que así continúe”. Lo anunció como secretaria del Tesoro en un año electoral. No lo hubiera dicho al timón de la Fed (como no lo dice Powell). Pero, en todo caso, ¿qué dicen los números cuando se los desgrana? Si diciembre sumó 216 mil empleos netos, la corrección de los dos meses previos suprimió 71 mil. Vale recordar que las cifras son muy volátiles. Y la atención se fija en la estimación inicial, la más precaria, que se revisa luego. Ese proceso, en los últimos tiempos, describe un sistemático patrón a la baja. Cuando se anunció por primera vez, octubre arrojó 150 mil empleos nuevos. Tras las revisiones son solo 105 mil. No extraña que la FED se haya podido asustar. En octubre confluyó también un tropiezo de las ventas minoristas. Se sabe ahora que ese bache se salvó. Ayudó mucho la mejoría de las condiciones financieras que Powell promovió con gusto a partir de noviembre, según atestiguan los informes PMI de actividad.