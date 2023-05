Bioinsumos: Misiones busca liderar la promoción en el país

Roque Gervasoni: Creo que empezamos con esto desde la Ley que trabajamos en la Legislatura del no al glifosato, que es una Ley que tiene que ver con las buenas prácticas de los usos de los químicos. Pero haber aparecido en el mercado con bioinsumos, con fertilizantes orgánicos, insecticidas orgánicos, fue un impacto tremendo lo que provocó en la gente, en el productor, primero por la calidad del producto.

R.G.: La producción es muy buena, la calidad de la hoja, el sabor, la floración de productos como el tomate, el morrón, se acelera en un 70%, y como siempre digo: “no es veneno”. Si ayer usaste y hoy querés comer una ensalada, lo lavás y lo comés. No hay período de carencia, no te vas a intoxicar. Lo mismo que pasa con los insecticidas, son en base a jabones potásicos, solo que la aplicación es directa, porque es sobre el bichito que come y se muere

P.: Se viene trabajando desde la Cámara de Diputados prohibiendo los agrotóxicos.

R.G.: No me gustaría decir prohibir, pero sí concientizar, que la gente entienda que el perjuicio es hacia nosotros mismos, en definitiva. Imaginate si nosotros tuviésemos una agricultura intensiva de soja, el derrame que se haría en el río Paraná. Tenemos la mayoría de nuestras tomas de agua en el río Paraná, la mayoría de nuestras ciudades ¿cómo terminaría eso, con agua contaminada?.

P.: ¿Por qué tanto acompañamiento estatal, en la presentación de los productos de la empresa Agro Sustentable?

R.G.: Porque si ves una puerta que te dice que ese producto es el indicado, que va a traer beneficios, que nos va a cuidar, le prestás atención. Misiones siempre habló de esto, de que la producción sea sana, orgánica; siempre hablamos de la producción ecológica o agroecológica. Estamos yendo de la prédica a la acción.

P.: ¿A qué sectores llega?

R.G.: El insecticida que estamos utilizando para eliminar esa hojita negra de los cítricos es espectacular. Con eso lo limpiás y la hojita puede volver a hacer la fotosíntesis. Son productos altamente efectivos en cualquier producción que tenga hojas, porque son de absorción foliar. En el caso del insecticida, es solo sobre los bichitos; metimos 800 litros y terminamos con ese frente de langostas que venían avanzando del monte de Brasil hacia Andresito.

P.: ¿La intención es que esta empresa produzca solo para Misiones?

R.G.: No, queremos ser una punta de lanza para la producción orgánica de acá a todo el país. Si la Pampa Húmeda lo toma sería fantástico, dejarían de matar el suelo y el agua.