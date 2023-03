Cae la producción de series hechas en el país

el reino 2. La serie se estrenó el pasado miércoles en Netflix. El futuro para otros títulos no es tan promisorio.

Buenos Aires pasó de ser un set de filmación y usina de rodajes a una ciudad que ya no está entre las elegidas por las productoras y plataformas para desarrollar proyectos. Es innegable que la Argentina y sus paisajes variopintos, además del reconocido talento profesional en materia audiovisual siguen resaltando, sin embargo, el panorama cambió.

Las plataformas lo intentaron pero maniobraron rápido, barajaron y dieron de nuevo. En primer lugar, tras la burbuja del streaming en pandemia llegó el cuello de botella por cuanto hay centenares de series realizadas esperando ver la luz, razón por la que Star Plus, Paramount Plus y Hbo Max pausaron sus producciones hasta tanto puedan estrenar todo lo que tienen acumulado. Netflix, en cambio, anunciará el próximo martes produccciones a realizarse o realizadas en el país, de modo que habrá que esperar hasta ese día.

Las productoras locales que buscan socios para ofrecer nuevas series se ven complicadas por la falta de incentivos fiscales en la Argentina, los vaivenes del dólar y no niegan, off the record, que prefieren filmar en Uruguay o Colombia. Promovida a través de la Buenos Aires Film Commission, Buenos Aires otorga un incentivo económico conocido internacionalmente como cash rebate. La medida otorga una devolución del 20% de los gastos, con un tope de hasta 75 millones de pesos por proyecto para las productoras que realicen rodajes, totales o parciales, en la ciudad. Sin embargo, son pocos los que logran acceder y resulta inferior al 30% de Uruguay o Colombia que se manejan en dólares.