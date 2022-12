Cámaras y gobernadores, contra el feriado para festejos en CABA

Las cámaras de distintos sectores de la economía del país cuestionaron el feriado otorgado por el Gobierno nacional por paralizar la actividad en los días previos a las fiestas y al pago de aguinaldos. En ese marco, buena parte de las críticas expresaron que los festejos de la Selección argentina se centraron en la Ciudad de Buenos Aires, y que no tenía sentido parar en las provincias. Un argumento también citado por numerosos gobernadores, y no solo de los nueve que no adhirieron a la medida de Nación.