Con o sin China, los cerdos vienen marchando

* …que, con un costo de producción de aproximadamente un tercio del que alcanza en China, de alrededor de u$s 0,85 por kilo, contra los u$s 2,30 que llega en el gigante asiático, se afianzan las posibilidades de la carne de cerdo en Argentina, respaldadas tanto por la oferta local de maíz, uno de los principales insumos, como por la ausencia de enfermedades graves en las piaras (como ocurrió en China y en Alemania con la PPA-Peste Porcina Africana), y también por un dólar competitivo que pone al país entre los más baratos del mundo en este rubro. Así lo destacó el especialista Juan Ucelli quién brindó datos llamativos, como las 700.000 toneladas de carne de cerdo que produce actualmente Argentina, vs los 20 millones de toneladas de este producto que requiere China, o los 100 millones de toneladas que se producen en el mundo. El otro dato significativo es que meses atrás ya se aprobó en Beijing la autorización para “invertir y producir cerdos fuera de China” y que, a pesar de las controversias locales, el acuerdo país-país se podría firmar en marzo próximo lo que posibilitaría las inversiones necesarias para tener un fuerte incremento de la producción local, limitado hasta ahora por la falta de recursos económicos. Según Ucelli, “Argentina podría rondar las 380.000 madres en 2030, en un programa de crecimiento gradual, con cerca de 2,3 millones de toneladas producidas para entonces, de las cuales unas 900.000 toneladas se destinarían a China”. También se destacó que los proyectos son integrales, con varios establecimientos, además de un frigorífico (cada 15.000 madres), y hasta se incluye un planta de biogas y desarrollo de fertirriego en cada módulo, lo que ya generó movimiento entre los gobernadores de varias provincias. El especialista también explicó que “el comercio mundial de carne de cerdo pasó de 7% a 14% del total de las carnes”, por lo que la opción constituiría una oportunidad de crecimiento económico importante para la Argentina.

* …que, mientras algunos evaluaban los daños de la fuerte última helada tardía en el sudeste bonaerense el 5 de diciembre, que afectó tanto a los trigos atrasados, como a los maíces tempranos (que les quemó las puntas), las administraciones más grandes comienzan a preocuparse por la continuidad de las medidas de fuerza de gremios como Aceiteros, Urgara, etc., que vienen paralizando las exportaciones al frenar los trabajos en puertos. De hecho, solo se suspendieron las medidas de fuerza durante los días feriados y el fin de semana. La pulseada sindical se da, sin embargo, en un momento de “baja” en las cargas, aunque dada la situación económica, las exportaciones son clave para el país, y de ahí la trascendencia de la medida de fuerza que recomenzó con un paro en puertos de todo el país a partir de las 6 de la mañana de ayer. Y, aunque no aparece específicamente en los listados, se sabe que el tema está sobre la mesa de negociaciones que mantiene el Gobierno, vía el Ministro Martín Guzmán, con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) justamente para consolidar las exportaciones y busca “la definición de reglas de juego para dotar de mayor previsibilidad a la actividad privada, e impulsar la reactivación económica, como parte del modelo de desarrollo de mediano plazo anticipado en el Presupuesto 2021”, según dieron a conocer. La vapuleada agrupación, de la que participan más de 60 entidades de la agroindustria, está siendo criticada por la falta de avances producto del propio conflicto interno en el Gabinete, entre los “recaudadores” Marco del Pont (Afip), Paula Español (Comercio), etc. que no quieren resignar recursos en aras de ninguna política productiva, vs el propio Guzmán que busca consolidar exportaciones. De ahí el atraso en la elaboración del Proyecto de Ley, aunque en un notable esfuerzo para “no tocar la caja”, se logró identificar, listar y plantear la corrección y/o remisión de 34 asuntos que encarecen y complican las exportaciones, desde la Ventanilla única, hasta las demoras en los registros, los precios de referencia, o la cantidad de permisos y certificaciones superpuestos.

* …que, es generalizado el rechazo del campo a los últimos impuestos aprobados en el Congreso como el de la Riqueza, pero más aún la de Manejo del Fuego que promete una rápida judicialización si no se corrige en la reglamentación. Tanto así que a las críticas de entidades, y hasta de organismos que se ven afectados, surgió ayer la oposición de Entre Ríos que le está planteando su Gobernador, Gustavo Bordet, la “no” adhesión de la provincia a la ley nacional, modalidad que seguramente será planteada en otras provincias también..