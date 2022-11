CGT valida un bono salarial y a cambio le prometen $16 mil M para las obras sociales

La política salarial sobrevoló ambos encuentros, siempre bajo la premisa de que el Ejecutivo no alterará la dinámica de las paritarias. La CGT advirtió en ese sentido que rechazará alternativas en línea con una suma fija a integrar en los sueldos, como plantea Cristina de Kirchner y el kirchnerismo en general, y solo dijo estar en condiciones de aceptar un bono por única vez, que en ese sentido debería tener carácter no remunerativo. Aunque en las reuniones no se definieron montos el plus de 30 mil pesos que el Estado pagará al personal de la administración pública nacional en diciembre se convirtió en una referencia posible.