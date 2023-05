“Cría siniestra”: el huevo del cuervo trae dificultades

Desde el clásico de vampiros “Let The Right One In”, el terror escandinavo suele enfocarse en los temores infantiles y adolescentes; en este caso la directora y también autora de la historia original, Hannah Bergholm, le agrega un interesante condimento matriarcal, dado que si bien hay personajes masculinos todo pasa por la relación entre una niña atormentada por su madre y la siniestra presencia femenina que utiliza como especie de mecanismo de defensa.