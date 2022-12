Cuento de Lispector se vuelve más claro en cine

La escritora Clarice Lispector creó este personaje a fines de los ’60. La liberación sexual y la angustia existencial no eran temas exclusivos del libro. Estaban en el aire. Y siguen estando, porque de eso trata la película de Marcela Lordy, que ahora vemos, ambientada en los tiempos presentes. Con el libro hay algunas diferencias menores: no hay personal doméstico y el departamento está mejor ubicado. Diferencias no tan menores: la mujer tiene la última palabra, y ante su candidato no hace como la otra, que “compraba vestidos caros y siempre ajustados, era solo eso lo que sabía hacer para atraerlo”. Y diferencias insalvables: la novela ostenta unos párrafos larguísimos sin punto y aparte, unas descripciones puramente poéticas, sobre todo en su capítulo “El origen de la primavera o la muerte necesaria en pleno día”, una redacción tan libre que a veces parece que la imprenta se saltó una línea, y encima empieza con una coma, como si faltara la página anterior, y termina con dos puntos, como si faltara la última (“Yo pienso, interrumpió el hombre y su voz era lenta y apagada porque estaba sufriendo de vida y de amor, yo pienso lo siguiente:”).