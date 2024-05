A días de las elecciones, Huracán desmiente la venta de Pusetto a Boca

David Garzón desestimó la llegada del ídolo quemero al club de la Ribera y fue tajante con la dirigencia del "xeneize". "No estamos dispuestos a negociar nada. No tuvimos buenas experiencias con ellos", manifestó.

El presidente de Huracán , David Garzón, desestimó las llegadas de Ignacio Pusetto y el chileno Rodrigo Echeverría a Boca , mientras aseguró que en la entidad de Parque Patricios "no están dispuestos a negociar nada" con el "Xeneize".

En medio de rumores que afirmaban que el experimentado delantero y el mediocampista trasandino serían refuerzos de Boca, el presidente del "Globo" negó estos acuerdos: "No me llamó nadie, pero nosotros no estamos dispuestos a negociar nada con Boca porque no hemos tenido buenas experiencias . Ni para comprar ni para vender. Es un límite y somos terminantes con eso".

"No creemos que son las maneras de manejarse, ellos tienen otra manera. Entonces no vamos a llegar a ningún acuerdo. Lo del entrenador y lo de Merolla fue un punto que nos cambió todo. Al menos esta gestión y Abel Poza, nuestro candidato, no lo va a hacer". agregó quién irá como vicepresidente segundo por el oficialismo en las elecciones que Huracán celebrará el próximo domingo.

En Huracán consideran que estas versiones surgen como parte de una interna política por los comicios que tendrá el club en los que competirán Abel Poza por el oficialismo, Héctor Hussein (agrupación Max Huracán) y Fernando Folchi (Siempre primero Huracán).

Las elecciones en Huracán

El presidente de Huracán, David Garzón, confirmó que no irá por la reelección en los comicios que se realizarán en el club el próximo 2 de junio, ya que aseguró que "trae mucho desgaste" el día a día en la entidad, que atraviesa una crisis deportiva.

"Había tenido charlas con Abel en lo personal a fin de año cuando habíamos salido de toda esa situación del descenso, esto trae mucho desgaste, mucho cansancio y a veces uno no tiene que atornillarse al sillón y darle paso a alguien con más fuerzas", comentó Garzón.

"A mí personalmente me encanta que Abel (Poza) sea el candidato, lo considero un hermano, es de absoluta confianza", comentó el mandatario en el programa partidario "Habla Huracán".

En cuanto al nuevo candidato, comentó: "En todos los ámbitos del fútbol, Abel es un tipo muy respetado, que va al frente, y creo que sería un gran presidente de Huracán. Es una persona que pelea por el club. Huracán es su vida".

En 2021, Garzón se proclamó presidente con un frente de unidad de cinco agrupaciones: Círculo Arriba Huracán, Por Un Huracán Mejor, Huracán Somos Todos, Jorge Newbery y Grande Se Nace.

Si bien prefiere continuar ligado al club, no lo hará encabezando una lista, por ello impulsa el lanzamiento de Abel Poza, actual vicepresidente segundo.

Por el momento, el vicepresidente primero Gustavo Mendelovich, del PUHM, no coincide con esta decisión y boga por sostener la fórmula tal como está. Se espera una definición para esta semana por sí o por no de su parte.

Por otro lado, la agrupación Max Huracán, que representa a la oposición a esta gestión, resolvió que Héctor Hussein sea su candidato a presidente.

También está Siempre Primero Huracán, el nuevo espacio que surgió en el último tiempo con el ex presidente Alejandro Nadur, quien no puede ser candidato por una sanción administrativa y al momento no pronunció quién irá por la presidencia en su lista.