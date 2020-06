Sergio Agüero contó con mucho humor cómo fue la operación y si llega a la Champions

“Vino un chabón a buscarme con la camilla y yo dije ´la p… que lo parió´. Me agarró desprevenido. No estaba preparado. Me dijeron que me iban a dar un relajante, pero era anestesia. Se me fueron los ojos para todos lados”, relató Agüero en tono de broma.

En el mismo tono humorístico, el “Kun” habló de los efectos de la anestesia en su cuerpo: “Alta droga me dieron. Encima vino una enfermera para hacerme unas preguntas y no tenía forma de responderle. Vi toda la operación, pero no me acuerdo de nada”.

Luego, Agüero aseguró que es incierto el tiempo de recuperación que le demandará la operación: “Ahora me quedaré unos días más de rehabilitación en Barcelona. Poco a poco iré ganando fuerza y caminando para después volver a Manchester. Y para la vuelta a las canchas tengo que ver estos diez días cómo va la pierna: puede ser un mes, un mes y medio o dos meses. No hay un tiempo definido".

La idea de Agüero es estar en optimas condiciones antes del 7 de agosto, cuando el Manchester City enfrente en Lisboa al Real Madrid por los octavos de final de la Chmpions League. Sin embargo, todo dependerá de la evolución de su rodilla.

Por otro lado, el delantero confesó que a pesar de estar en Barcelona no pudo ver a su amigo Lionel Messi: "Hablé con él, todo el tiempo hablo. Me mandó mensaje el pá. ¿Pero qué quieren que haga gente? No puedo ni caminar yo, no lo voy a ver. Por ahí más adelante".