Sergio "Kun" Agüero recibió el reto de Juan Román Riquelme por jugar tanto a la PlayStation

En el video se lo ve a Agüero haciendo caras mientras escucha el mensaje de Riquelme. En el mismo, el vicepresidente tercero de Boca lo pide una camiseta para su hijo Agustín y le recomiendo no pasar tantas horas en frente del televisor jugando a los videojuegos.

"¿Qué hacés Juan? Escuchame, no se me ocurrió otra cosa que jugar a la Play en medio de la cuarentena. Tampoco me retes así. Me imagino que Agustín debe estar enorme, ya le guardo una camiseta para él; pero mirá que yo uso M. Si él está groso no puedo hacer nada. Gracias por el mensaje. Un abrazo enorme", le contestó Agüero en un mensaje de voz.

Riquelme y Agüero fueron compañeros en aquella Selección que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijín en 2008. Desde allí que mantienen una gran amistad.

De hecho, uno de los momentos más viralizdos de Agüero durante la cuarentena es cuando festejó porque le tocó Riquelme en el FIFA.