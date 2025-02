Alpine da rienda suelta al enfrentamiento directo entre Franco Colapinto y Jack Doohan

De esta manera, Briatore pidió que se reflejen datos sobre rendimiento en pista pero, además, también del comportamiento de ambos pilotos, capacidad de mejora de las configuraciones, calidad del feedback brindado por los conductores, desempeño en el trabajo en equipo, estado de ánimo, estrés al salir al paddock y más.

Por el momento, el equipo mantiene un hermetismo total sobre las comparaciones entre ambos pilotos. Además, cabe destacar que - si bien Doohan no compitió con el A523 - si tuvo largas sesiones de simulador, lo que le puede otorgar una ventaja sobre el argentino. De esta manera, Briatore da rienda suelta a la competencia a 20 días de los test de pretemporada que tendrán lugar en Sakhir, Bahrein, los días 26, 27 y 28 de febrero.

Un histórico de Fórmula 1 depositó su confianza en Franco Colapinto: "Briatore cree que tiene al siguiente Michael Schumacher"

Joan Villadelprat, histórica figura la de máxima categoría de automovilismo con una larga trayectoria, aseguró que Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería francesa, lo considera "el siguiente Michael Schumacher".

Villadelprat, que trabajó y conoce de cerca al italiano, habló del desembarco del argentino al equipo francés y destacó el fuerte apoyo que tiene dentro del equipo, pese a haber llegado como piloto de reserva. En esta línea, sostuvo que el australiano "tiene las carreras contadas" como piloto titular.

Cabe recordar que Doohan cuenta con un contrato con la escudería por cinco carreras, mientras Colapinto estará en espera como piloto de reserva junto con el novato Paul Aron y el experimentado Ryo Hirakawa. Dependiendo de su rendimiento en sus primeras actuaciones en Fórmula 1, podrá seguir en el equipo o será reemplazado por el pilarense para acompañar al titular Pierre Gasly en la grilla.

Calendario f1.jpg Miami podría ser el escenario del debut oficial de Colapinto con Alpine.

“Voy a decir una cosa que sonará muy mal y que solo lo puedo decir por la experiencia del personaje que yo conozco, que es Flavio. No creo que Flavio crea en (Jack) Doohan. No, no lo creo. No lo creo. Entonces, Doohan tiene las carreras contadas”, lanzó el experimentado asesor español en diálogo con el canal de YouTube Data Performance F1.

Al respecto, agregó: “Yo hice contratos cuando era director general, con cláusulas en las cuales si el piloto segundo no hacía o no estaba en unos tiempos determinados de, no sé, 8 décimas del piloto número uno, pues en dos carreras o tres carreras lo podías bajar. Este tipo de cláusulas existen en Fórmula 1”, detalló Villadelprat.

A su vez, Villadelprat remarcó la fuerte confianza que tiene la escudería francesa en la joven promesa argentina y sostuvo: “Flavio cree que tiene el siguiente Michael Schumacher o el siguiente Fernando Alonso con Colapinto. Estos destellos que hemos visto en Colapinto, que son destellos de un grande… Flavio cree que puede ser un grande de los grandes. Entonces, por eso ha invertido 20 millones”.