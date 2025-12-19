Quién es Marcelo Porcel, el empresario acusado de abuso

El empresario fue denunciado por lo menos por una decena de padres.

Padres de estudiantes de un colegio Palermo Chico llevaron el caso a la Justicia y activaron una investigación sobre presuntos abusos sexuales de Marcelo Porcel a menores.

El expediente reúne relatos coincidentes , peritajes digitales y testimonios tomados bajo protocolos específicos para menores. La situación, sensible por definición, avanza con cautela y bajo secreto de sumario , una condición habitual en este tipo de procesos.

Marcelo Porcel es un empresario argentino vinculado al mundo del entretenimiento nocturno y a actividades financieras. Es hijo del fundador de Argencard , la histórica compañía de tarjetas de crédito que fue vendida al Grupo Exxel en los años noventa.

En su recorrido, Porcel también estuvo asociado a proyectos comerciales y gastronómicos en la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellos, la concesión del shopping OH! Buenos Aires , una apuesta que buscó combinar ocio, consumo y propuestas culturales. En círculos empresariales se lo conocía por moverse con soltura entre distintos rubros.

Además, es padre de alumnos del Colegio Palermo Chico , institución privada a la que asisten varios de los adolescentes mencionados en la causa.

La denuncia por abuso contra Marcelo Porcel

La causa se inició a mediados de 2024 a partir de presentaciones realizadas por padres de estudiantes. En los escritos se describen encuentros organizados en domicilios particulares y oficinas, donde, según las denuncias, se promovía el consumo de alcohol entre adolescentes y se los incentivaba a realizar apuestas en línea.

Los relatos mencionan reuniones que se repetían en distintos lugares: una vivienda familiar en Palermo, un departamento en la Torre Le Parc y oficinas ubicadas cerca del Obelisco. En ese marco, se habla de transferencias de dinero, regalos y pedidos de confidencialidad a través de mensajes de WhatsApp.

También se incorporaron descripciones de situaciones físicas inapropiadas, como masajes en las piernas, tras partidos de fútbol; además de la existencia de imágenes y videos que forman parte del material secuestrado. Todo ese contenido está siendo analizado por peritos especializados.

Hasta el momento, el expediente reúne al menos una decena de denuncias. Los chicos declararon en Cámara Gesell, un procedimiento habitual para resguardar a menores, y los allanamientos permitieron incautar computadoras y celulares. La Justicia dictó una orden que impide al imputado acercarse a las presuntas víctimas, a sus familias, al colegio y al club GEBA, donde los adolescentes realizan actividades deportivas.

El empresario aún no fue indagado y se mantiene libre, en parte, por la incorporación reciente de nuevos denunciantes.