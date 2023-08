Ardiles elogia a Harry Kane tras su salida del Tottenham

El ex futbolista argentino Osvaldo César Ardiles, campeón mundial en Argentina 1978, elogió hoy al delantero Harry Kane, quien pasó del Tottenham Hotspur ingles al Bayern Munich alemán, y lo describió como "el mejor jugador en la historia del club londinense".

"Me siento muy privilegiado de haber sido testigo de la carrera del mejor jugador inglés de su generación, posiblemente el mejor de todos los tiempos, desde su debut donde muchos 'expertos', incluido yo, dijeron: 'Sí, buen jugador pero no tan especial'. A través de su dedicación, su profesionalismo" manifestó Ardiles, ex emblema del equipo inglés entres 1979 y 1988.