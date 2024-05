Argentina - Primera Nacional: Chaco For Ever vs Almirante Brown Fecha 15

Por la fecha 15 del torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2024, Almirante Brown y Chaco For Ever se enfrentan el sábado 11 de mayo, en el estadio Juan Alberto García.

Chaco For Ever no pudo ante Atlanta en el Don León Kolbowsky. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 4 goles y logró anotar 5 a sus rivales.