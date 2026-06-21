Bélgica e Irán empataron sin goles y dejaron abierto el Grupo G del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Con los arqueros como grandes figuras, los seleccionados no se sacaron ventajas. El conjunto europeo jugó gran parte del segundo tiempo con diez futbolistas por la expulsión de Nathan Ngoy.

Bélgica e Irán empataron sin goles y dejaron abierto el Grupo G del Mundial 2026.

Bélgica e Irán igualaron 0 a 0 este domingo en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026, disputado en el SoFi Stadium de Inglewood, dentro del área metropolitana de Los Ángeles, EEUU

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El partido tuvo como principales protagonistas a los arqueros Thibaut Courtois y Alireza Beiranvand, quienes respondieron cada vez que fueron exigidos y sostuvieron el empate en un duelo que contó con situaciones de peligro para ambos equipos.

Bélgica e Irán no se sacaron ventaja Embed - BÉLGICA NO PUDO CON IRÁN Y DEBERÁ GANAR EN LA ÚLTIMA FECHA | Bélgica 0-0 Irán | RESUMEN | M38 La ocasión más clara de la primera etapa llegó a los 24 minutos. Tras un tiro libre al borde del área, Ehsan Hajsafi asistió a Mehdi Taremi, que controló y definió con un potente zurdazo rasante para vencer a Courtois. Sin embargo, el delantero iraní se encontraba apenas adelantado y el tanto fue invalidado mediante el VAR por fuera de juego.

En el complemento, Bélgica sufrió un duro golpe cuando Nathan Ngoy fue expulsado a los 21 minutos. El defensor perdió la pelota como último hombre y derribó a Taremi cuando el atacante se encaminaba mano a mano frente a Courtois, por lo que el árbitro argentino Darío Herrera, quien hizo su debut en el certamen, le mostró la tarjeta roja directa.

A partir de ese momento, el seleccionado dirigido por el francés Rudi García debió replegarse y modificar su esquema. Incluso, el entrenador decidió reemplazar a Romelu Lukaku para reforzar la defensa y sostener el resultado.

Con este resultado, ambos equipos suman dos puntos en el Grupo G. Bélgica había empatado 1-1 ante Egipto en su debut, mientras que Irán había igualado 2-2 frente a Nueva Zelanda. En la última fecha, que se disputará el sábado 27 de junio desde las 00:00 (hora argentina), Bélgica enfrentará a Nueva Zelanda e Irán se medirá con Egipto, en dos partidos que se jugarán en simultáneo. Formaciones Bélgica: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Nicolas Raskin, Kevin De Bruyne, Youri Tielemans; Alexis Saelemaekers, Romelu Lukaku y Leandro Trossard. DT: Rudi García. Irán (0): Alireza Beiranvand; Saleh Hardani, Hossein Kanaani Zadegan, Shoja Khalilzadeh, Abolfazl Nemati; Ramin Rezaeian, Saeid Ezzatollahi, Ehsan Hajsafi; Mehdi Taremi, Saman Ghoddos y Mohammad Mohebbi. DT: Amir Ghalenoei. Árbitro: Darío Herrera (Argentina). Estadio: SoFi Stadium (Inglewood, Estados Unidos).

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