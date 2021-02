Se filtró un audio de Bermúdez contra Tevez que aviva el fuego en la interna de Boca

En el mismo, que tiene una duración menor a 30 segundos, el colombiano da a entender la visión que tiene la dirigencia sobre el 'Apache'. “Son personas libres, no están presos, no son delincuentes, al menos socialmente... ¿no? Se pueden juntar, se pueden ver, pueden tomar un café. Nosotros no podemos atacar a Tevez porque se junte con Angelici, con Macri, con los dos juntos, o con los que quiera amigos”, opina Bermúdez.