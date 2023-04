Bertoni sobre Independiente: "El miedo es el descenso, que está ahí nomás"

Además, criticó a la dirigencia por no hacer nada de lo que prometieron cuando asumieron en el cargo en octubre del año pasado.

"El miedo es el descenso, que está ahí nomás. Independiente tendrá que luchar para no irse directamente" , sentenció Bertoni.

Y no tuvo una buena visión de la actual dirigencia: "Muchos de esta conducción son los mismos que estuvieron con (Julio) Comparada, (Javier) Cantero y (Hugo) Moyano. No le mientan a la gente. Lo único que hicieron fue aumentar la cuota social. No hicieron un solo cambio".