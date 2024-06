Boca hizo una oferta por Alan Velasco, pero Dallas la rechazó

Thiago Almada.jpeg Thiago Almada sostiene un vaso con el logo de Boca durante los festejos tras la obtención del Mundial de Qatar con la Selección, en 2022. El ex Vélez es un confeso hincha "xeneize". ¿Alcanzará para que emigre de la MLS?

El año pasado, durante una gira con la selección argentina, Thiago Almada había admitido que Juan Román Riquelme lo había tentado antes de marcharse al fútbol estadounidense: “Siempre hablo con él y tenía el deseo de que vaya, pero no. Me llamó directamente. Siempre hablo igual, me manda mensajes y cuando ve mis partidos me felicita”.

Por otro lado, Raúl Cascini, integrante del Consejo de Fútbol, se comunicó con Tomás Belmonte (Toluca de México) hace ya varios días para manifestarle el deseo de sumarlo a su proyecto.