Battaglia habló del árbitro y se le anima a River: "Que ellos se preocupen por nosotros"

Al respecto, dejó en claro que necesita que todos lo jugadores "estén bien" porque es un partido "único" y "no se puede regular". Igualmente, también aseguró que este Superclásico "no es tan determinante".

Battaglia y su condicionamiento al árbitro

El DT de Boca hizo referencia al árbitro del partido, Darío Herrera. "Creo que está bien designado. Esperemos que se equivoque los menos posible, porque nosotros queremos hablar de fútbol y no de los árbitros después del partido. En los últimos, hubo fallos donde nos han perjudicado un poco", aseguró. "No quiero que me favorezcan, quiero que no se equivoquen en contra de Boca", insistió.

La postura que tendrá Boca en el Monumental

Battaglia afirmó en conferencia que "estamos a la par de River. Boca tiene que salir a buscar y hacer el mejor partido posible. No tenemos porque cambiar. Tenemos que tratar que ellos se preocupen por nosotros".

El cambio de la camiseta tradicional por la amarilla

"Me encanta la amarilla, es muy linda, atrás dice Casa Amarilla, yo viví ahí. Es un partido de fútbol, me enteré que el Barsa y el Real juegan con otra camiseta, casualidad. ¿Qué fue tapa de un diario? Está bien, está muy linda, a mí me gusta mucho...", comentó al respecto el DT.