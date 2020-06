Figura surgida de River aseguró que hubiese sido "espectacular" jugar en Boca

"Yo hubiese jugado en Boca, hubiera sido espectacular. Nací en Avellaneda y soy hincha de Racing desde chico. De Boca nunca tuve ningún ofrecimiento directo, solo rumores. Donde nunca hubiera jugado es en Independiente o Gimnasia", manifestó la "Gata" en diálogo con la señal de cable Fox Sports.

Por otra parte, el ex atacante reveló que rechazó una propuesta del entrenador del "Millonario", Marcelo Gallardo, en 2016, debido a que quiso cumplir con su palabra.

"Había dicho que no iba a jugar en otro equipo en Argentina que no fuera Estudiantes y mi deseo era retirarme ahí. El hecho de aceptar irme a River iba a romper definitivamente toda la relación con la gente, no quería arriesgar eso", dijo.

El pasado 9 de junio, el delantero oficializó su retiro del fútbol profesional a los 36 años y en medio de la pandemia de coronavirus.

Fernández debutó en Primera División en el "Millonario", pero tuvo una extensa carrera con pasos por Racing, Monterrey de México, San Lorenzo, Tigres de México, Portland Timbers de Estados Unidos, Universidad de Chile, Gremio de Brasil y cuatro ciclos en Estudiantes de La Plata.

Así, en 2008/09, 2010/13, 2015/16 y desde 2017 a la actualidad, la "Gata" disputó 231 partidos con la camiseta del "Pincha", donde convirtió 48 goles y ganó dos títulos: la Copa Libertadores 2009 y el torneo Apertura 2010.