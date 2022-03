La dirigencia de Boca mete presión: Bermúdez pidió que el Superclásico sea "un partido transparente"

dario herrera.jpg

"Lo único que estoy pidiendo es que haya un partido transparente. El clásico que jugamos en el Monumental no lo vi", denunció Bermúdez en declaraciones a TNT Sports, en relación a la expulsión del defensor Marcos Rojo a los 15 minutos del partido por doble amarilla.

En ese sentido, continuó: "Yo vi por estadísticas que los últimos clásicos jugados es muy natural que pasen situaciones no muy claras. Ojo, hablo en todos los clásicos, no sólo veo Boca-River. Y los contextos dicen que, con pocas cosas, con un equilibrio delgado, se rompen líneas".

"No es normal que hoy, en la primera jugada que llegues tarde, ya tengas amarilla, cuando enfrente no es lo mismo", añadió el ex marcador central del "xeneize". Bermúdez se habrá olvidado que la doble amonestación de Rojo llegó por la queja del propio defensor sobre un foul de Enzo Pérez, que recibió la tarjeta antes que él.

En cuanto a su opinión sobre Herrera, el colombiano manifestó: "Creo que la designación que se hizo ahora es correcta, es un árbitro capacitado para llevar el partido. Ojalá que los protagonistas lo ayuden. ¿Que en River no lo quieren? Yo eso no lo sé...", cerró.