Millonarios de Colombia puso en duda la revisión médica de Felipe Román

Sin embargo, el departamento médico de su club, Millonarios de Colombia, le realizó unos nuevos estudios, que incluyen electrocardiograma, ecocardiograma y cardioresonancia, y puso en duda cualquier afección cardíaca.

roman 4.jpg Andrés Román en Buenos Aires, cuando se realizó la revisión médica

En las últimas horas y a través de sus redes sociales oficiales, el club de Bogotá elevó un comunicado que contradice al que publicó Boca hace unos días.

"No se puede concluir un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. No se cumplen otros criterios imagenológicos igualmente característicos, además de que el paciente no ha tenido síntomas cardiovasculares de ningún tipo durante su desempeño deportivo, así como tampoco tiene antecedentes familiares de la enfermedad", comenzó el descargo.

"Los resultados de los exámenes tomados este lunes concluyen que 'el diagnóstico más probable es que se trate de un corazón de atleta. Se realizarán exámenes genéticos en laboratorios especializados en el exterior para encontrar mutaciones de secuencias de ADN", agregó Millonarios.

"A ellos se suman la consideración de los especialistas de suspender el ejercicio de alto rendimiento por tres meses (desacondicionamiento controlado) y exámenes adicionales cardiovasculares y físicos que permitan alcanzar una conclusión definitiva", concluye el informe.

No obstante, la situación de Andrés Felipe Román no ha sido resuelta y se le realizarán exámenes genéticos de en laboratorios especializados en Alemania, con el fin de encontrar alguna mutación de secuencias en su ADN.

Además, para poder regresar a las canchas, el lateral deberá suspender por tres meses la actividad deportiva de alta competencia por 3 meses. Luego de concluir este periodo, se tomarán nuevos exámenes cardiovásculares y físicos, para poder recibir el alta médica.

Felipe Román, de 25 años (nació en Bogotá el 5 de octubre de 1995) fue elegido en un principio por el Consejo de Fútbol boquense para ocupar el lugar que se repartían Julio Buffarini y Leonardo Jara, a quienes se les terminarán sus respectivos contratos en junio próximo.